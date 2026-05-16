新事務所は3畳、秘書も全員辞職。活動は業務委託。中道重鎮・江田憲司が明かす落選議員のリアル
先の総選挙は自民圧勝に終わり、壊滅的敗北を喫した新党・中道改革連合を筆頭に、野党に大量の落選議員が生まれた。落ちれば「ただの人」どころか、無職となり生活に窮することも多い「元国会議員」の懐事情に迫る！
【中道改革連合・前衆院議員 江田憲司氏 70歳】
「今回は何をしてもダメだった」――。
先の総選挙で、’05年から21年間にわたり守ってきた議席を失った中道改革連合（以降、中道）の重鎮議員・江田憲司氏はこう振り返った。
これまで、みんなの党幹事長、結いの党代表、維新の党代表、民進党代表代行、そして立憲民主党代表代行と野党の要職を歴任。4つの政党の結党に深く関わり、自民党に対抗しうる勢力を作るため、野党再編の中心的役割を担ってきた。
選挙にも圧倒的に強く、’02年に無所属で初当選して以降、実に8選。神奈川8区は江田氏の「牙城」といわれるほどだったが、今回は高市旋風の前になす術がなかったという。
「自民党総裁選のときあたりから、高市さんの人気は『（これまでの首相とは）質的にも量的にも違う』と感じていました。だから、一番困るのは、支持者に『江田は大丈夫』と思われてしまうこと。選挙の出陣式でも『今回は江田が危ない！』と言ってくださいとお願いしたほどです。
ただ、実際の選挙戦では、街頭の有権者の反応は悪くなかったし、ビラのはけ方や枚数も前回の総選挙と比べて遜色はなかった。正直、ここまで負けるとは思ってなかったんです。でも、地中奥深く、見えないところで、大きな“地殻変動”が起きていたんですね。
日本初の女性首相で、従来の首相と比べてハキハキと話す。明るいイメージも手伝って『やってくれそう』との期待感が高まっていました。そして、総選挙では、『この私、高市早苗が総理で良いのかどうか？』と問うたシンプルな争点設定の秀逸さにやられました。衆院選挙は「政権選択選挙」で、総理は野田さんより高市さんでしょうからね。
高市旋風が凄まじかったゆえに、今回は選挙で『ああすれば良かった、こうすれば良かった』というような後悔は一切ないんです。今回は何をしてもダメだった。だから、過去に2回負けたときは、ちょっと精神的に滅入ったけど、今回は落選翌日からむしろサバサバしてましたね」
◆「中道に対する嫌悪感は確かにありました」
小選挙区連続当選の江田氏も、今回は比例復活当選もできなかった。
「これまでの当選は全て小選挙区で、比例復活したことはありません。かねてより、比例復活には小選挙区で落選した議員が“ゾンビ”のように生き返るといった批判も少なくなかった。自身の地元選挙区ですら信任を受けていない議員が、中央（国会）で偉そうなことを言っても、まともに聞いてもらえないとも思っていました。だから、小選挙区での敗北は、すなわち落選同然という覚悟はしてました」
江田氏が所属する中道への批判も、大きな逆風となった。昨年まで26年の長きにわたって自民党と連立政権を組んできた公明党との合流は、「選挙のための数合わせ」「野合」にしか見えず、有権者の厳しい目に晒されていた。
「街頭で表立って私に文句を言ってくる人は少なかったのですが、後で選挙ボランティアに聞くと『信頼していたのに、なぜ中道に行ったのか？がっかりした』『なぜ無所属で戦わなかったのか？』『新党を立ち上げればよかったのに』といった失望の声が多かったと言います。中道に対する嫌悪感は確かにありましたね」
高市人気、中道への嫌悪感、そして3つめの敗因として江田氏が挙げたのが、SNSの影響だ。
「近年、SNSが選挙に大きな影響を与えていることは認識していたので、昨年末から1か月ほど初めてYouTubeに広告を打ちました。地域を絞ることができるので、私の選挙区の横浜市青葉区と緑区に広告を打つと、それだけでチャンネル登録者が8000人も増えたんです。広告の効果は絶大です。
【中道改革連合・前衆院議員 江田憲司氏 70歳】
「今回は何をしてもダメだった」――。
先の総選挙で、’05年から21年間にわたり守ってきた議席を失った中道改革連合（以降、中道）の重鎮議員・江田憲司氏はこう振り返った。
選挙にも圧倒的に強く、’02年に無所属で初当選して以降、実に8選。神奈川8区は江田氏の「牙城」といわれるほどだったが、今回は高市旋風の前になす術がなかったという。
「自民党総裁選のときあたりから、高市さんの人気は『（これまでの首相とは）質的にも量的にも違う』と感じていました。だから、一番困るのは、支持者に『江田は大丈夫』と思われてしまうこと。選挙の出陣式でも『今回は江田が危ない！』と言ってくださいとお願いしたほどです。
ただ、実際の選挙戦では、街頭の有権者の反応は悪くなかったし、ビラのはけ方や枚数も前回の総選挙と比べて遜色はなかった。正直、ここまで負けるとは思ってなかったんです。でも、地中奥深く、見えないところで、大きな“地殻変動”が起きていたんですね。
日本初の女性首相で、従来の首相と比べてハキハキと話す。明るいイメージも手伝って『やってくれそう』との期待感が高まっていました。そして、総選挙では、『この私、高市早苗が総理で良いのかどうか？』と問うたシンプルな争点設定の秀逸さにやられました。衆院選挙は「政権選択選挙」で、総理は野田さんより高市さんでしょうからね。
高市旋風が凄まじかったゆえに、今回は選挙で『ああすれば良かった、こうすれば良かった』というような後悔は一切ないんです。今回は何をしてもダメだった。だから、過去に2回負けたときは、ちょっと精神的に滅入ったけど、今回は落選翌日からむしろサバサバしてましたね」
◆「中道に対する嫌悪感は確かにありました」
小選挙区連続当選の江田氏も、今回は比例復活当選もできなかった。
「これまでの当選は全て小選挙区で、比例復活したことはありません。かねてより、比例復活には小選挙区で落選した議員が“ゾンビ”のように生き返るといった批判も少なくなかった。自身の地元選挙区ですら信任を受けていない議員が、中央（国会）で偉そうなことを言っても、まともに聞いてもらえないとも思っていました。だから、小選挙区での敗北は、すなわち落選同然という覚悟はしてました」
江田氏が所属する中道への批判も、大きな逆風となった。昨年まで26年の長きにわたって自民党と連立政権を組んできた公明党との合流は、「選挙のための数合わせ」「野合」にしか見えず、有権者の厳しい目に晒されていた。
「街頭で表立って私に文句を言ってくる人は少なかったのですが、後で選挙ボランティアに聞くと『信頼していたのに、なぜ中道に行ったのか？がっかりした』『なぜ無所属で戦わなかったのか？』『新党を立ち上げればよかったのに』といった失望の声が多かったと言います。中道に対する嫌悪感は確かにありましたね」
高市人気、中道への嫌悪感、そして3つめの敗因として江田氏が挙げたのが、SNSの影響だ。
「近年、SNSが選挙に大きな影響を与えていることは認識していたので、昨年末から1か月ほど初めてYouTubeに広告を打ちました。地域を絞ることができるので、私の選挙区の横浜市青葉区と緑区に広告を打つと、それだけでチャンネル登録者が8000人も増えたんです。広告の効果は絶大です。