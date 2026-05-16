「今度あの会社、かなり上がるらしいよ」

「決算前だけど、関係者から聞いた話なんだ」

友人との飲み会でそんな話を聞き、何気なく株を買う。

実は、その行為が“犯罪”になる可能性がある。

イラン情勢をめぐり、トランプ米大統領がSNSへ紛争関連の投稿を行う直前、原油先物などの売買高が急増していたとして、“インサイダー取引ではないか”との疑念が海外で話題となっている。

現時点で違法性が認定されたわけではない。しかし、米当局が調査に着手したと報じられたことで、「未公表情報を利用した取引だったのではないか」と市場関係者の間で波紋が広がっている。

このニュースを見て、「インサイダー取引って何が問題なのか」「どこから違法になるのか」と疑問を持った人も多いのではないだろうか。近年は新NISAの開始もあり、株式投資は一気に身近になった。一方で、SNSや動画配信、投資サロンなどを通じ、“お得な情報”が大量に飛び交う時代でもある。しかし、その“まだ世の中に公表されていない重要情報”を利用した売買は、場合によっては重大な違法行為になる。

税理士として経営者や個人投資家の相談を受けていると、「知人から聞いただけ」「SNSで見た」「飲み会で耳にした」という程度の感覚で、危うい情報に接しているケースは少なくない。だが、インサイダー取引はれっきとした金融犯罪だ。しかも本人に悪意が薄くても成立し得るため、一般投資家ほど注意が必要なのである。

インサイダー取引とは「不公平な先回り」

日本の金融商品取引法では、上場会社の「重要事実」を公表前に知った人が、その情報を利用して株式などを売買することを禁止している。簡単に言えば、“一般投資家がまだ知らない情報で先回りする行為”だ。例えば、

・大型買収（M&A）

・業績の大幅上方修正

・赤字転落

・新薬承認

・大型受注

・不祥事

・増資

・上場廃止リスク

などは典型例である。

もし、「来月、業績を大幅上方修正する」という情報を正式発表前に知り、その会社の株を買えばどうなるか。発表後に株価が上がる可能性が高いため、一般投資家より圧倒的に有利な立場で利益を得られてしまう。これは市場の公平性を壊すため、法律で厳しく禁止されている。

「社員だけが違法」は大きな誤解

インサイダー取引というと、「会社役員や社員がやるもの」というイメージを持つ人が多い。しかし実際には、対象範囲はかなり広い。例えば、

・取引先

・会計士

・税理士

・弁護士

・銀行担当者

・印刷会社

・システム会社

・退職者

・家族や知人

なども、業務や人間関係を通じて重要情報を知れば対象になり得る。

さらに注意が必要なのが、“情報を聞いた側”である。

例えば知人から「今度あの会社、かなり大きな発表あるらしい」と聞き、その情報を信じて株を購入した場合、情報の内容や入手経緯によっては規制対象となる可能性がある。

つまり、「自分は会社関係者じゃないから大丈夫」という考え方は危険だ。

「LINEで回ってきた」「SNSで見た」は安全なのか

最近特に増えているのが、SNSやコミュニティー経由の情報だ。

X（旧Twitter）、Discord、LINEオープンチャット、投資サロン、匿名掲示板――個人投資家同士が情報交換する場は急増している。

もちろん、適法に公開された情報を基に投資判断すること自体は問題ない。また、単なるネット上のうわさだけで、直ちにインサイダー取引になるわけでもない。

しかし問題は、“その情報がどこから来たか”である。最近は、

「決算前なのに異常に具体的な数字が出回っている」

「関係者しか知り得ない情報がリークされている」

といったケースも珍しくない。

未公表の重要情報が、社内関係者からSNSへ流出している可能性もあり、内容次第では重大な問題に発展する。「ネットに書いてあったからセーフ」という時代ではないのである。

なぜバレるのか――金融当局は想像以上に見ている

「少額なら分からないだろう」と考える人もいる。

しかし現在の監視体制は、一般投資家が想像する以上に高度化している。

日本では、証券取引等監視委員会が市場を常時監視しており、

・重要発表直前の不自然な売買

・普段触らない銘柄への突然の投資

・家族口座を使った取引

・関係者周辺で集中する売買

などは重点的に分析される。

しかも現代は、売買履歴、資金移動、口座間送金、関係者との接触状況など、多くのデータが電子的に残る。

「偶然買った」では説明がつかないケースは、想像以上に浮かび上がる。実際には、会社役員だけではない。会社員、銀行員、医師、公務員、さらには主婦が摘発されたケースもある。

本人は「軽い気持ちだった」と説明するケースも少なくない。インサイダー取引は“特別な人の犯罪”ではないのである。

刑罰より怖い「社会的信用」の崩壊

インサイダー取引には、

・刑事罰

・課徴金

・社会的信用の喪失

という三重のリスクがある。

日本では、悪質なインサイダー取引について、5年以下の懲役や500万円以下の罰金が科される可能性がある。さらに、違法取引で得た利益とは別に、課徴金の納付命令が出されるケースも少なくない。

実際には、「数十万円の利益」のつもりが、刑事事件化や社会的信用の喪失によって、はるかに大きな代償を払うケースもある。勤務先への発覚、顧客離れ、役職解任、取引停止――影響は投資の世界だけでは終わらない。

しかもSNS時代では、一度名前が出れば検索結果に長く残る。「少し得をしたかっただけ」が、人生全体の損失につながることもある。

一般投資家の時代だからこそ必要な“情報との距離感”

新NISAの普及で、これから投資を始める人はさらに増えるだろう。それ自体は非常に良い流れである。ただ同時に、「早く知った人が得をする」という感覚が強くなり過ぎると、市場のルールを見誤る危険もある。

特に注意したいのは、“正式発表前の情報”に接した場面だ。飲み会、取引先との雑談、家族経由、SNSのDM――入口は驚くほど日常的である。だからこそ、「なぜ自分だけが知っているのか」「これは公開情報なのか」を一度立ち止まって考える姿勢が重要になる。

インサイダー取引は、“悪人がやる犯罪”ではない。「少し得をしたい」という、ごく普通の感覚こそが、最も危険なのかもしれない。

文/亀田敬亨 内外タイムス