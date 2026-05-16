『孤独のグルメ』原作者が2週連続で“高級海苔弁当”を食べてわかったこと…「そうだよね。こうだったよね」／久住昌之

『孤独のグルメ』原作者が2週連続で“高級海苔弁当”を食べてわかったこと…「そうだよね。こうだったよね」／久住昌之