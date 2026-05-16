◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースは１５日（日本時間１６日）、Ｂ・スネル投手（３３）を左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入りさせたと発表した。１２日（同１３日）に遡って適用される。敵地・エンゼルス戦を前にロバーツ監督が取材に応じ、「昨日、キャッチボール中に分かった。数日前にはブルペンで投げていたと思いますが、その後のキャッチプレー中に肘の後ろ側に違和感を感じて、そのまま続けられなかった。現時点では、あらゆる可能性がある。検査で遊離体が確認されたのは確かだが、今後どうするかを話し合っている段階。どちらの道を選んでも、今季中には戻って来られると感じているが、まだ最終決定はしていない」と説明した。

スネルは当初この日の敵地・エンゼルス戦に先発予定だったが、登板を回避してクラインが先発することが発表された。指揮官は「おそらく休養やコルチゾン注射など、炎症を抑えるための処置になる。そして少し様子を見ながら、どう反応するか確認していく形。彼は落胆していると思います。私はまだ直接話していません。フロントやコーチ陣の何人かは話をしていますが、私は今日連絡を取るつもり」と話した。

２度のサイ・ヤング賞を受賞しているスネルは移籍１年目の昨季、ポストシーズンでは山本由伸とともにエース級の活躍でチームをワールドシリーズ連覇に導いた立役者。だが、今季は左肩の疲労で出遅れ、今月９日（同１０日）の本拠地・ブレーブス戦でメジャー初登板したばかりだった。本来はもう１度マイナーでリハビリ登板する見込みだったが、グラスノーが腰のけいれんでＩＬ入りしたことを受けて緊急登板し、３回６安打５失点で黒星を喫していた。

ドジャースでは先月２０日（同２１日）に右肘関節遊離体のため１５日間の負傷者リスト（ＩＬ）入りが発表され、２２日（同２３日）に摘出するためのクリーニング手術を実施。守護神が手痛い離脱となり、シーズン後半の復帰が期待されている。