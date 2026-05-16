◆米大リーグ ホワイトソックス―カブス（１５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」、カブスの鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で１５日（日本時間１６日）、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「クロスタウンクラシック」でスタメン出場。第１打席はともに三振に倒れた。

先攻のカブスは２死から安打と暴投で二塁とチャンスを広げ、４番ハップの中前適時打で先制。鈴木に打席が回ったが、８９・２マイル（約１４３・６キロ）のスライダーからの９５・８マイル（約１５４・２キロ）の真ん中の直球に手が出ず、見逃し三振に倒れた。

その裏に村上は１死での第１打席で膝元へ曲がるスライダーを空振りし、３球三振を喫した。

両者の対決は現地でも注目されており、ＭＬＢ公式インスタグラムでも２人の画像を組み合わせ「宿命の対決」と期待感をあおった。「有名なＮＰＢスラッガーたち。ＷＢＣチームメート。そして今は同じ街のライバル。鈴木誠也と村上宗隆がメジャーで初めて対戦する」とつづっていた。

今週末はシカゴだけでなくニューヨークではメッツ―ヤンキースの「サブウェーシリーズ」、ロサンゼルスではエンゼルス―ドジャースの「フリーウェーシリーズ」が開催される。