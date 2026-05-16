＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館

【映像】約2秒で決着！驚異の秒殺劇

体重差およそ70kg。大人と子供ほども体格が違う両者の激突は、わずか2秒足らずで決着した。圧倒的なパワーで相手を二度も弾き飛ばした圧巻のスピード決着に、視聴者からは「レベチ」「優しくしても吹っ飛びました」と驚きの声が上がった。

序の口十三枚目・川副（安治川）が、序の口九枚目・山田（二所ノ関）を突き出しで下し、無傷の3連勝を飾った。23歳、152kgの川副に対し、21歳の山田は83.1kg。体格差は歴然だったが、その内容は想像以上のものだった。

立ち合い、川副が鋭く踏み込んで強烈な突きを放つと、山田の体が大きくのけぞり、一度目の“低空飛行”で後退。休まず繰り出した二の突きで、山田は大きく後方に飛び、そのまま土俵を割ってしまった。

川副は早稲田大学相撲部の元主将で、同大相撲部からの角界入りは実に81年ぶりという逸材。卒業論文のテーマに「相撲の立ち合い」を選ぶなど、理論派の一面も持つ。そのインテリ力士が見せた、理論を凌駕する圧倒的な“秒殺劇”に対し、ABEMAの視聴者からは「川副つよ！三連勝！」「体格差」「ふっ飛んだ」といったコメントが続々と寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）