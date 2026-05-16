吹雪の夜に一家を連れ去り、次々と殺害した“青毛布の男”の不気味すぎる手口…福井県を震撼させた「青ゲット殺人事件」の恐怖

1906年（明治39年）の福井県で、吹雪の夜に起きた前代未聞の未解決事件がある。青い毛布をかぶった謎の男が「親戚が危篤だ」と偽り、一家を次々と連れ出したのだ。翌朝、橋の上には大量の血痕が残され、川からは遺体が発見された――。100年以上が経った今なお真相が闇に包まれている「青ゲット殺人事件」。雪の夜に一体何が起きたのか。

【画像】『オカルト・クロニクル 暗黒録』

『オカルト・クロニクル 暗黒録』より一部抜粋、再構成してお届けする。

雪の降る夜は恐ろしい

コロは明治、トコロは福井。近代化めざましい日本の片隅で、凄惨な事件は起こった。

1906年（明治39）2月11日、吹雪の夜のことだった。福井県三国町の回船問屋である橋本利助商店に訪問者があった。

訪問者は青の毛布をかぶり、同店の番頭である加賀村吉（当時30歳）に面会を求めてきた。

怪しいながらも取り次ぐと、青毛布の男は加賀村吉の親族からの使いで村吉を迎えに来たと言う。

「親戚の婆さまが急病で倒れたので、すぐに来てほしい」

外は吹雪であったが、これは出向かぬワケにはいかぬ。村吉は青毛布に導かれ同店をあとにした。

それから2時間後。今度は三国町玉井にあった村吉の自宅にも青毛布がやってきた。そして川向こうの新保村から来たこと、親戚の婆さまが重病の床で「三国のおっかさんに会いたい」と言っている旨を告げた。

話を聞いた村吉の母キク（当時50歳）は、青毛布とともに吹雪のなかへ消えていった。

それから1時間ほどすると、再び青毛布がやってきた。

そうして母キクを連れ出した時と同じ口上で村吉の妻ツオ（当時25歳）を連れ出していった。

この時、ツオは隣家である浅井清七の妻ミヨに子守を頼んでいる。さらに村吉の妻が連れ出されてから40分ほどすると、また青毛布の男が訪ねてきた。

青毛布は村吉の子ども（当時2歳の幼女）をも連れ出そうとした。が、留守番と子守を任されていた浅井ミヨが不審を抱き、取り合わなかった。

こんな雪の降る夜に、こんな幼い子を連れ出すなんて、いくら何でも承知できない――と。

青毛布はそれでも食い下がったが、結局は浅井ミヨを言いくるめることができず、不承不承に帰っていった。

そして、翌朝、連れ出された者たちの死体が続々と発見されることになる――世にいう「青ゲットの殺人事件」である。

その夜、何があったのか

翌朝、三国町と新保村を繫ぐ新保橋で凄惨な現場が発見される。

全長500メートルにもなる木造橋のちょうど中央のあたりはおびただしい血液で雪が真っ赤に染まっていた。

さらにその脇にある橋の欄干が斧で叩き落としたがごとく、バッサリとなくなっている。

最初にその現場を目撃した新保村の大工は、すぐに「ここで誰かが殺された」と直感したという。

事件の第一報を受けた所轄の三国警察が遺体なき殺人事件として捜査を開始した。

警察はこの新保橋にて誰かが殺害され、その遺体は下を流れる九頭龍川に投げ込まれたものと考えた。やがて、加賀家の裏手に流れる竹田川に小舟がとまっており、その船縁に血液が付着していることが明らかになった。

そして、村吉の妻ツオの遺体が竹田川の下流の川底で発見されると、小舟で殺されたのはツオということがわかった。

おそらく、「舟で対岸の新保村へと渡す」とでも説明され、小舟に乗ったところを殺害され、川に投げ捨てられたのだろう。

翌14日。三国警察が警察部保安課、福井警察署の応援を得て九頭龍川一帯を捜索すると、九頭龍川の河口付近で1体の遺体を発見するに至る。

それは、加賀村吉の母キクであること、そしてそこから加賀家の者のほとんどが昨夜に“青ゲットの男”に連れ出されていたこと、そして誰も帰っていないことが発覚した。

これは殺人事件と判断して良さそうだ――。

こうなると、最初に連れ出されたという村吉も生きてはいまい――だが、川をさらえど海を探せど、村吉の遺体は発見できなかった。

村吉への疑惑と覆された“犯人説”

このことから、村吉を犯人視する見方もあったそうだ。

だが、新保橋で見つかった血液は、到底ひとりのものとは思えず、結局は村吉も新保橋上で殺されたものとされた。一家皆殺しを狙った凶悪事件だと警察は判断した。

詳しく事情を調べてみれば、新保村の親戚に病人など出ておらず、使いを頼んだ事実もないことから、加賀家の面々は青毛布の男に謀られたことがわかった。 目撃者の証言によると、

男の年齢は三十歳ぐらいと思われるが、人相については手ぬぐいをほおかむりにしてアゴで結び、その上に青毛布を頭からすっぽりかぶっていたのでハッキリわからない。

ということだった。

三国署は重大事件としてこの事件を扱い、上山署長以下全員が不眠不休で捜査に当たった。

Ａ：加賀村吉に恨みを持っていると思しき者。

Ｂ：３人を連れ出した男がかぶっていた青毛布に関わりがある者。

などの情報で捜査の手を広げたが、いずれも有力な手がかりを得るには至らなかった。

村吉は酒も飲まず、実直で真面目な人物で、人から恨みを買っているフシは見当たらなかった。

あえていえば、その真面目さゆえ、30歳の若さで番頭に取り立てられていたことを妬まれたのでは――とその線も洗われたが、結局何も摑めなかった。

捜査は長期化し、歴代の署長がその解決に尽力したが、ついに1921年（大正10年）、事件は時効を迎え迷宮入りとなった。

文／松閣オルタ

『オカルト・クロニクル 暗黒録』（二見書房）

松閣オルタ

2026/4/20

2,750円（税込）

528ページ

ISBN： 978-4576260228

オカルト・ファンや未解決事件マニアの間で有名な、考察・検証系サイト「オカルト・クロニクル」（通称：オカクロ）。単なる「都市伝説」「怖い話」などのまとめサイトとは一線を画す、圧倒的な情報量と管理人・松閣オルタによる多方面からのリサーチ・分析、そして安易な結論に飛びつかない「客観的なスタンス」と論理的な考察は、多くの支持者を獲得してきた。本企画は、前作『増補新装版 オカルト・クロニクル』（2022年9月刊行）から約4年ぶりとなる待望の第二弾！ 闇に葬り去られた「未解決事件」、語り継がれる「都市伝説」、歴史の裂け目に落ちた奇妙な出来事の数々――膨大な資料の海から掘り起こされた、誰も知り得なかった「真実」を追求する。本書は単なるオカルト本ではない。最上級の知的エンターテインメントにして「超濃厚オカルト研究」である――。