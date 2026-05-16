山口もえ「久々パパさんと」 夫の爆笑問題・田中裕二と映画館デート満喫「楽しそう」「お幸せそうですね」
3児の母でタレントの山口もえ（48）が、16日までに自身のインスタグラムを更新。「久々パパさんとデート」とうれしそうに切り出し、夫でお笑いコンビ・爆笑問題の田中裕二（61）と“映画館デート”を満喫したことを報告した。
【写真】「久々パパさんとデート」2人分のポップコーンが並ぶ夫婦時間のオフショット披露の山口もえ
山口は「プラダを着た悪魔2を観てきたよ」と話題の作品を夫婦で鑑賞したことを報告。「私はポップコーンを食べ過ぎて夜までまったくお腹が空かなかった。笑」と明かし、2人分のポップコーンが並んでいる様子など、夫婦時間のオフショットを披露した。
コメント欄には「楽しそう」「お幸せそうですね」「素敵」「仲良しで良いですね」などの声が寄せられている。
山口は、2015年に田中と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。
【写真】「久々パパさんとデート」2人分のポップコーンが並ぶ夫婦時間のオフショット披露の山口もえ
山口は「プラダを着た悪魔2を観てきたよ」と話題の作品を夫婦で鑑賞したことを報告。「私はポップコーンを食べ過ぎて夜までまったくお腹が空かなかった。笑」と明かし、2人分のポップコーンが並んでいる様子など、夫婦時間のオフショットを披露した。
コメント欄には「楽しそう」「お幸せそうですね」「素敵」「仲良しで良いですね」などの声が寄せられている。
山口は、2015年に田中と再婚。前夫との間に長女＆長男がおり、再婚後の17年に田中との間に第3子となる次女が誕生している。