メ～テレ（名古屋テレビ）

埼玉県東松山市の会社でフィリピン国籍の23歳の女性を監禁したとしてベトナム国籍の29歳の男が逮捕されました。

逮捕監禁の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍の無職、ホアン・ヴァン・フォン容疑者（29）です。

警察によりますと、フォン容疑者は、フィリピン国籍の女性（23）をひもで縛るなどして、今月13日ごろから15日午前9時ごろまで、東松山市の会社で監禁した疑いが持たれています。

15日女性が自力で脱出し、警察が路上で保護しました。

女性に目立ったけがは、ないということです。

フォン容疑者は、容疑について「間違っているか合っているか言えない」と供述しているということです。

愛知県内で女性と同居していた内縁の夫から8日、女性が行方不明になったと110番通報があり、警察が捜査をしていました。

また、8日に、この女性を犬山市の駐車場で車に乗せて監禁した疑いで大阪府堺市の津村こころ容疑者（20）と住所、職業不詳の笹本祐太朗容疑者（33）が15日までに逮捕されています。

警察は、何らかのトラブルがあり、他にも関与した人物がいるとみて調べています。