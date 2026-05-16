女子プロレス団体「スターダム」で活躍する、女子プロレスラーの妃南（ひな）さん（19）が2026年5月10日、自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。

大人っぽい雰囲気で

妃南さんは、顔文字を添えて、メガネをかけて微笑んだり、ウィンクをするショットなど4枚の写真を投稿した。また、ハッシュタグをつけて「#stardom」「#スターダム」「#妃南」「#wrestler」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、黒とグレーのチェック柄のシャツを着用。明るめのカラーのカールがかかったロングヘアスタイルで、黒縁のメガネをかけ、テーブルにもたれかかって微笑んでいた。鼻ピアスもみえる。3枚目ではメガネを外したところを、4枚目ではメガネをかけて唇をとがらせてウィンクをした姿を公開していた。

この投稿には、「眼鏡姿、本当にかっかわいい」「メガネも鼻ピも似合いすぎ」「色気半端ないって！！」「美人すぎる」「ますます綺麗になっていきますねー」といったコメントが寄せられていた。