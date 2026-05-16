今日16日(土)は、広く晴れて行楽日和となるでしょう。全国的に気温が上昇し、夏日(最高気温が25℃以上)が続出です。東北から九州では真夏日(最高気温が30℃以上)の所もありそうです。暑さ対策が欠かせません。

本州は晴天続く 沖縄や北海道の一部でにわか雨

本州付近は高気圧に覆われています。

日中は、九州から東北にかけて広く晴れて行楽日和となりそうです。強い日差しが降り注ぐでしょう。レジャーや運動会など屋外で長く活動される方も、短い時間で外出される方も、帽子や日傘、日焼け止めクリームなどで紫外線対策を万全になさってください。

沖縄も日差しが届きますが、午前中を中心に一時的に、にわか雨がありそうです。九州南部の一部でも雨雲がかかるかもしれません。洗濯物を外で干す際はお気をつけください。

北海道も日中はおおむね晴れますが、沿岸部を中心に風が強めに吹きそうです。夜にかけては低気圧が北海道付近を東へ進む見込みです。夕方以降は次第に雲が多くなり、北部を中心に所々で雨が降るでしょう。お帰りが遅くなる方は折りたたみ傘があると安心です。

季節先取りの暑さ 真夏日の所も

北海道から九州の広い範囲で最高気温が平年を上回る見込みです。夏日(最高気温が25℃以上)が多く、内陸部や盆地を中心に真夏日(最高気温が30℃以上)となる所もあるでしょう。

東京は27℃、名古屋と大阪は28℃で6月並みでしょう。鹿児島は29℃と真夏日に迫る陽気です。佐賀や甲府などは30℃の予想、7月並みの暑さでしょう。

また、体が暑さに慣れていない時期です。屋外のスポーツや畑仕事などされる際は特に暑さに注意が必要です。こまめな水分・塩分補給や適度な休憩を取ってください。また、室内でも無理をせず、必要に応じてエアコンを活用してください。

あると便利 熱中症対策グッズ

体が暑さに慣れていない時期は、熱中症のリスクが高まります。外で過ごす時は、次のようなグッズがあると安心です。



水分・塩分補給

水やスポーツドリンクをこまめに飲めるよう、ペットボトルや水筒を持ち歩きましょう。汗をかいた時は、塩分タブレットや塩飴も役立ちます。



日差し・紫外線対策

日傘や帽子で直射日光を避けましょう。5月は紫外線が強いため、帽子は熱中症対策と紫外線対策の両方に効果的です。日陰の少ない場所では、簡易テントがあると便利です。



風をつくるアイテム

扇子やうちわ、携帯扇風機で風を当てると、体感温度を下げられます。



冷却グッズ

ネッククーラーや冷却シート、保冷剤などで首元や脇の下を冷やすと効率よくクールダウンできます。濡らしたタオルやバンダナを首に巻くのも効果的です。



万全の対策を心がけてください。