安定的な皇位継承策に関わる議論がいよいよ大詰めとなっている。衆参与野党の全体会議で取りまとめが進み、今国会中での皇室典範改正案の成立が視野に入っているのだ。もっとも、悠仁様までの皇位継承については、論点とはなっていないため、世論調査で多数を占める「愛子天皇」実現への道は進みそうにない。なぜ、「愛子天皇」を認めるべきではないとの意見が根強いのか。皇位継承の男系維持を唱える代表的な論客、国士舘大学の百地章・名誉教授（憲法学）に聞いた。「女系天皇」の問題点について述べた【前編】に続き、【後編】では、「女性天皇」の問題点について詳述する。

【前後編の後編】

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陛下のお言葉に反することに

――「女系天皇」の問題点はよくわかりました。しかし、「愛子天皇」はいかがでしょうか。愛子様は女性ですが、皇統では、今上陛下を父に持たれる「男系」に当たります。それでも、天皇に即位することに問題が生じるのはなぜでしょうか。

愛子さま

はじめに「男系」「女系」とは何かを説明しますと、父方をたどると歴代天皇にたどりつく方を「男系」（父系）、母方を通じてしか皇室に繋がらない方を「女系」（母系）といいます。愛子内親王殿下は、父方をたどると今上陛下、上皇陛下、さらにその先へとたどりつきますから、「男系の女子」です。

このことから、確かに愛子様は、理論的には天皇となられる資格をお持ちと言えるかもしれません。立派に成長され、成年皇族として活躍されており、国民的な人気が高いのは事実でしょう。しかし、そのことと「愛子様を天皇にすること」とは別問題です。

皇室の歴史を踏まえた場合、確かに歴史上8方10代の女性天皇がおられました。このことから愛子様を天皇に、と主張する人もいますが、いずれの女性天皇も、あくまで「相応しい男子」が存在しない場合の臨時的、例外的なものでした。皇位継承の本筋は、男系男子による継承であったことは揺るぎありません。

このように考えるならば、既に秋篠宮殿下や悠仁親王がいらっしゃる以上、女性天皇は必要ではありません。万が一、皇室典範が改正され、愛子様が天皇になられたとしたら、これまで皇嗣と定められ、そのようにお振る舞いになられてきた秋篠宮様や、その次の代の天皇と定められてきた悠仁様のお立場はどうなるのでしょうか。また、上記の理解の下、皇室を尊敬してきた国民感情はどうなるのか。混乱しないでしょうか。万が一、継承順位が変更されるようなことがあれば、皇位継承を巡って国論は大きく分裂してしまうことでしょう。

さらに、令和2年秋には、今上陛下のご即位に伴う立皇嗣礼が行われ、「次の天皇は皇嗣、秋篠宮である」旨、天皇陛下が内外に宣言されています。それゆえ、「愛子様を天皇に」という主張は今上陛下のお言葉にも反することになります。

世論調査の罠

――とはいえ、憲法一条には、天皇の地位は「日本国民の総意」に基づくと定められています。そして各種世論調査では「愛子様を天皇に」という声が少なくありません。

「世論調査の結果」と、憲法にいう「国民の総意」とは別です。憲法一条にいう「日本国民の総意」については、単に「日本国民の意思」とみる説もあれば、「過去から現在そして未来へと続く日本国民の総意」と解釈する説もあります。

いずれにせよ、少なくとも「日本国民の総意」と、移ろいやすい「世論調査の結果」とは全く異なります。国民世論がいかにその時代の一次的な状況に左右されるものであるか、それゆえ移ろいやすいものであるかは、かつての愛子様バッシングや、現在の秋篠宮家バッシングを見れば明らかでしょう。「世論調査」を根拠とする「愛子天皇論」は支持することが出来ません。

確かに世論調査では、女性天皇・女系天皇の支持は70〜80％に達しています。しかし、上記に述べた女性・女系天皇の意味について、正しく理解されているかどうか、不安な面もあります。

例えば、令和元年10月21日のNHKの世論調査で、女性天皇、女系天皇への賛成は、それぞれ74％、71％もありましたが、「女系天皇の意味を知っているか」との問いには、「知っている」が42％、「知らない」が52％という結果でした。もちろん世論調査の結果は重要ですが、それを過度に、必要以上に重要視することには弊害もあると思います。

ご成長を静かに見守る

――天皇になられる方は、その直系子孫で、長年にわたって陛下のお心や立ち居振る舞いを身近でご覧になり、学んでこられた方こそふさわしい、また、直系子孫の皇位継承を優先するほうが国民感情からして自然ではないか、との指摘もあります。

感情としては理解できますが、そのことだけでもって、現皇室の正統性の根幹であり、不文のものも含めた「憲法」で定められた男系による継承を揺るがせてはならないと思います。移ろいやすい感情論で動けば、将来に必ず禍根を残し、後々、皇室の正統性に揺らぎが生じてしまう可能性も出てくるでしょう。

いわゆる「帝王学」について、上皇陛下は皇太子時代の昭和59年12月のご会見で、「皇族は陛下の御心を大切にし、また、国民の望みに沿ってつとめを果たしていくことが大切であり、それを誠実に行っていくことが帝王学になると思っています」と述べられております。

戦前のように「御学問所」など特別なご教育機関のない今日、悠仁親王殿下には歴代天皇のご事績に学ばれると共に、上皇陛下や今上陛下との直接の触れ合いを大切にしていただきたいと思います。

なお、元毎日新聞の宮内庁担当記者・江森敬治氏が記した「悠仁さま10歳 秋篠宮家の子育て」（『文藝春秋』平成28年10月号）には、「秋篠宮さまと紀子さまは、悠仁さまや眞子さま、佳子さまが祖父母である天皇、皇后両陛下と会って、触れ合う時間をとても大切に考えている」とあります。



愛子様は大学を卒業され、日本赤十字社にご勤務になり、ご公務も立派にこなしておられます。一方で、悠仁様はまだ大学生でいらっしゃいますから、国民の目に届くところにおられることは少ない。しかし、これから成長され、公務に積極的に取り組まれる中で、その機会はどんどん増えていくと思います。最近では成年式での凛々しいお姿には、国民がみな驚かされました。「『愛子天皇論』を吹き飛ばした、爽やかな悠仁親王の成年式」などという趣旨の記事さえ出ました。いずれ、国民の敬愛の度合いは増していくことと思われます。今、国民に必要なのは、徒（いたずら）に制度を乱すことではなく、悠仁様のご成長を静かに見守ることではないでしょうか。

※執筆に当たっては、百地名誉教授の著書『皇位継承問題Q＆A 男系の皇統護持のために』を参考にしました。

【前編】では、女系天皇の問題点について詳述している。

デイリー新潮編集部