◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１５日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャースは１５日（日本時間１６日）、Ｂ・スネル投手（３３）を左肘の遊離体のため負傷者リスト（ＩＬ）入りさせたと発表した。１２日（同１３日）にさかのぼって適用される。代わってＣ・バーンズがメジャー昇格となった。９日（同１０日）にカブスから獲得したばかりの左腕だ。

スネルは当初、この日の敵地・エンゼルス戦に先発予定だったが、登板を回避してクラインが先発することが発表されている。２度のサイ・ヤング賞を受賞しているスネルは移籍１年目の昨季、ポストシーズンでは山本由伸投手（２７）とともにエース級の活躍でチームをワールドシリーズ連覇に導いた立役者。だが、今季は左肩の疲労で出遅れ、今月９日（同１０日）の本拠地・ブレーブス戦でメジャー初登板したばかりだった。本来はもう１度マイナーでリハビリ登板する見込みだったが、グラスノーが腰のけいれんでＩＬ入りしたことを受けて緊急登板し、３回６安打５失点で黒星を喫していた。

「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」のＢ・ナイチンゲール記者は自身のＸに「肘の遊離体は通常（除去するための）手術を必要とする。手術を受けた場合、２〜３か月離脱することになる」と投稿。先発陣の柱の１人が長期離脱となれば、グラスノーも欠いている中で大谷翔平投手（３１）、山本にかかる負担は大きくなる。