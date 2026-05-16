◆米大リーグ パイレーツ―フィリーズ（１５日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が敵地・パイレーツ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。２試合連続の１９号を放ち、本塁打王争いでリーグ２位のオルソン（ブレーブス）に５本差、メジャー全体でも２位のジャッジ（ヤンキース）に３本差と独走態勢に突入した。昨季５５本塁打した大谷翔平（ドジャース）に対しては１２本差と大きくリードした。

劣勢の５回だった。２死一塁、右腕アシュクラフトのカウント２―１からの９７・７マイル（約１５７キロ）の直球をとらえると、打球は角度３９度と舞い上がり右中間スタンドに吸い込まれていった。

前日のレッドソックス戦では両軍無得点の８回無死一塁。左腕サマニエゴから右翼席に打ち込む決勝２ラン。最近８戦８発となったが、マッティングリー監督代行になってからは１７戦１０発。チームも主砲の一発攻勢で前日まで１２勝４敗と快進撃が続いている。

昨季は自己最多の５６本塁打、１３２打点をマークした主砲。ＦＡとなるも５年１億５０００万ドル（約２３５億３０００万円＝当時のレート）で残留した。タッカー（ドジャース）を始め大型契約を結んだ大物ＦＡ野手は、新天地などで苦労している中、昨季の好調ぶりを持続している。