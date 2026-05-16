日本サッカー協会（JFA）は15日、カナダ、メキシコ、アメリカの共同開催で行われるFIFAワールドカップ2026に出場するメンバー26人を発表。

所属リーグで分けると、国内組からは3人。海外組は史上最多となる23人の構成となりました。

海外組の中で最も多いのはドイツで6人。前回22年のカタール大会に続き最多となっています。2番目に多かったのはオランダ。前回大会では、1人も所属していませんでしたが、今季は同リーグ日本人選手初となる得点王をほぼ手中に収めている上田綺世選手（フェイエノールト）ら5人が選ばれました。今回海外組は9つのリーグでプレーする選手たちの構成。前回は7つで、よりその内訳は多彩なものとなっています。

またJリーグでプレーする国内組の人数は、18年8人(18年は23人選出)、22年7人、そして今回は3人。国内組の人数は、最も少ない構成でワールドカップに臨むことになります。

◆26年北中米大会

ドイツ…6人（伊藤洋輝、菅原由勢、堂安律、佐野海舟、鈴木唯人、塩貝健人）

オランダ…５人（板倉滉、渡辺剛、冨安健洋、小川航基、上田綺世）

イングランド…3人（遠藤航、鎌田大地、田中碧）

ベルギー…3人（谷口彰悟、伊東純也、後藤啓介）

日本…3人（早川友基、大迫敬介、長友佑都）

フランス…2人（瀬古歩夢、中村敬斗）

スペイン…1人（久保建英）

イタリア…1人（鈴木彩艶）

デンマーク…1人（鈴木淳之介）

スコットランド…1人（前田大然）

◆22年カタール大会

ドイツ…8人（吉田麻也、遠藤航、浅野拓磨、鎌田大地、板倉滉、堂安律、田中碧、伊藤洋輝）

日本…７人（権田修一、長友佑都、酒井宏樹、谷口彰悟、山根視来、町野修斗、相馬勇紀）

フランス…3人（川島永嗣、伊東純也、南野拓実）

イングランド…2人（三笘薫、冨安健洋）

スペイン…2人（柴崎岳、久保建英）

ベルギー…2人（シュミット ダニエル、上田綺世）

ポルトガル…1人（守田英正）

スコットランド…1人（前田大然）

◆18年ロシア大会日本…8人（東口順昭、中村航輔、植田直通、昌子源、遠藤航、槙野智章、山口蛍、大島僚太）ドイツ…7人（酒井高徳、原口元気、香川真司、宇佐美貴史、長谷部誠、武藤嘉紀、大迫勇也）イングランド…2人（吉田麻也、岡崎慎司）スペイン…2人（柴崎岳、乾貴士）フランス…2人（川島永嗣、酒井宏樹）トルコ…1人（長友佑都）メキシコ…1人（本田圭佑）