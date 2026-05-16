◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2026年5月15日 アナハイム）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が15日（日本時間16日）、エンゼルスとの「フリーウエー・シリーズ」初戦前に会見に臨み、左肘の関節内遊離体のため、負傷者リスト（IL）に入ったブレーク・スネル投手（33）について話した。

指揮官は「昨日、キャッチボール中に分かりました。数日前にブルペンで投げていて、その後、キャッチボールの時に肘の後ろに違和感を覚え、続けることができませんでした」と状況を説明。手術を受けるかについては「現時点では、あらゆる可能性があります。検査で遊離体があることは分かっていますが、次に何をするかを話し合っている段階です」と現時点では未定とし、状況を注視しつつ最善の道を探る方針を示す「どちらの道を選んでも、最終的には今季中に戻ってこられると我々は自信を持っています」とシーズン中の復帰を見通した。

本人とはまだ話をしてはいないものの「彼は落胆していると思います」と心中を慮る。「最終的には、彼自身が何が自分にとって最善かを考えて決める必要があります。どちらの道を選んでも、我々はそれをサポートします」と話した。

スネルは左肩の疲労で開幕から負傷者リスト（IL）に入っていたが、9日（同10日）のブレーブス戦で復帰。3回6安打5失点で今季初黒星を喫し「もちろん悔しいです」としながらも「体の状態はすごくいいし、球自体も良かった」と振り返っていた。