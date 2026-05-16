将棋の藤井聡太名人（竜王、王位、棋王、王将、棋聖、23）に糸谷哲郎九段（37）が挑戦する第84期名人戦七番勝負第4局が5月16日、大阪府高槻市の「高槻城公園芸術文化劇場」で午前9時から対局を開始した。藤井名人が開幕から無傷の3連勝を飾り、タイトル防衛に王手をかけて迎えた大一番。名人が一気にシリーズを制するのか、後がない挑戦者が意地を見せて反撃ののろしを上げるのか。

【中継】藤井名人VS糸谷九段 注目の第4局（生中継中）

今期の七番勝負は、ここまで藤井名人が圧倒的な強さを見せている。第1局は激戦を制し、第2局でも的確な指し手を重ねて快勝。前局の第3局では、最終盤で鮮やかな即詰みに討ち取る圧巻の指し回しを披露した。藤井名人は3月5日の叡王戦準決勝で永瀬拓矢九段に敗れて以降、約2か月にわたり負けなしと絶好調を維持している。本局を制すれば無傷の4連勝でのストレート防衛となり、自身初となる「名人4連覇」を達成するとともに、直近の公式戦で10連勝の節目を飾ることになる。

一方、名人初挑戦での奪取を目指す糸谷九段にとっては絶対に負けられない一番だ。ここまで独自の工夫で盤面を複雑化させる勝負術を見せているものの、藤井名人の的確な対応の前に白星を掴めずにいる。しかし、第4局の舞台となる大阪府高槻市は「将棋のまち」を標榜しており、2024年12月には新たな「関西将棋会館」が新設された関西将棋界の新たな聖地。関西所属の糸谷九段にとってはゆかりの深い“地元”での対局となるだけに、大勢のファンの前でなんとか初日を出して、逆襲への足がかりとしたいところだ。

本局の先手番は藤井名人。両者がどのような戦型を選択するのか、序盤から一瞬たりとも目が離せない。持ち時間は各9時間の2日制。

（ABEMA／将棋チャンネルより）