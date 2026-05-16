今回紹介するのは、Threadsに投稿されたとある猫ちゃんのトイレ後の行動。排泄後に猫砂をかけるのは自然な行動ですが、今回の猫ちゃんは少し予想外な動きをしていたみたいです。投稿はThreadsにて、11万回以上表示され、たくさんのThreadsユーザーたちの注目を集めました。

【動画：トイレを使っていた猫→終わった後の行動を見ていると…思わずツッコミたくなる光景】

どこの砂かきよんねん

今回、Threadsに投稿したのは「kageshio_renkyo62910」さん。登場したのは、猫の恋ちゃんです。

その日、恋ちゃんはいつものように猫トイレを使っていたとのこと。トイレの縁に手を置き、二足立ちしながら排泄。とっても可愛い猫トイレの使い方だったそうです。

しかし本題はここから。トイレ後、猫砂をかくのが普通ですが、その日の恋ちゃんはというと、トイレの外の床を入念にかきかき。もちろんそこに砂はありませんが、恋ちゃんには何かが見えていたのかもしれません。

ちなみに、もしかしたら猫トイレに不満があったのかもということで、その後、投稿主さんは猫トイレを掃除し砂も新調したそうです。これで次回からも気持ちよくトイレできますね。

うちの子もという共感の声が多数

トイレ後に猫砂ではなく床をかきかきしていた恋ちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「そもそもこの猫ちゃんが可愛い」「こぼれた砂掻き集めてたにゃ」「作法が素晴らしい」などの声が多く寄せられていました。他にも「うちの子も！」というコメントが多数。意外と猫飼いの中では見慣れた光景なのかもしれませんね。

Threadsアカウント「kageshio_renkyo62910」では、たくさんの猫ちゃんとワンちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。モフモフ好きにはたまらない投稿ばかりです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「kageshio_renkyo62910」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。