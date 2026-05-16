死後事務委任サービスを行っている一般社団法人いきいきライフ協会(R)大宮中央はこのほど、40歳以上の単身世帯(おひとりさま)・子どものいない夫婦(おふたりさま)312人を対象に行った、将来の身の回りに関する調査結果を公表した。



【調査結果】お隣さんだったら嬉しい有名人はランキング

「お隣さんだったら嬉しい有名人を教えてください。(複数回答可)」と質問したところ、第3位に「天海祐希」(78人)が入った。主な意見として「人との距離感の保ち方が上手な印象があるため」(40代男性)、「サバサバしていて相談しやすそうだから」(40代女性)、「性格がさっぱりしてそうなので気が楽だから」(40代男性)などがあった。



2位は「所ジョージ」(79人)がランクイン。「何かと気にかけてくれそうだから」(40代女性)、「趣味を楽しんでいる人が隣にいたら、自分も人生を楽しめそうから」(40代男性)、「楽しく生活をしていると思うので、こちらも元気をもらえそう」(50代男性)、「相談しやすくて、何かあったらすぐ助けてくれそう」(40代男性)などの声が寄せられた。



接戦を制した1位は「マツコ・デラックス」(83人)となった。主な理由として「いろいろと本音で話してくれる人のようで信頼できそうだから」(50代男性)、「男女の壁を感じることなく、様々な相談ができそうなので」(50代女性)、「深い人生観を持つ人なので、普段の何気ない話でも有意義に楽しめると思うから」(40代男性)などが挙がった。



4位は「鈴木亮平」(49人)、5位が「芦田愛菜」(48人)だった。



（よろず～ニュース調査班）