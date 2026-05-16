TBS系で2018年に放送された人気ドラマ「義母と娘のブルース」で娘のみゆき（上白石萌歌）の幼少期や、NHKの朝ドラ「スカーレット」で大島優子が演じたヒロインの友人・照子の少女時代を演じた子役の、美人化した最新ショットにSNSがざわついている。



【写真】えっ誰だ!?18歳で完成されたクールビューティー！

元子役で女優の横溝菜帆が15日までに、自身のインスタグラムを更新。「My everyday makeup」と題して、「アイシャドウは使わずマスカラでまつ毛整えてダークな色味のリップを塗る そんな感じのメイクが好きです」と18歳とは思えぬ完成された美貌を披露した。



黒髪を無造作におろし、ナチュラルメイク。あえて目を強調するメイクはしていないにもかかわらず、大きな目は力強く、女優としての迫力さえ感じさせる。フォロワーも「ナチュラルメイクでこんなに盛れるの羨ましい」「とてつもなく美人でびっくりして、一瞬誰？」「どんどんクールビューティーなってる」



そのうえで「おまけ」としてアップした子役時代に居眠りするショットにほっこりするフォロワーも続出。「菜帆ちゃんのおまけがかわいすぎる」「義母ムス見たくなった」「おまけの菜帆ちゃんに癒されました」とデレデレになっていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）