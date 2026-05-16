元テレビ朝日のアナウンサーで、現在は静岡県浜松市にあるネット販売専門のコーヒー店「ｒｅｎａｇ ｃｏｆｆｅｅ」を運営する竹内由恵アナが、サッカー元日本代表との２ショットを披露した。

１６日までにインスタグラムで「沖縄にきていました！」と始めて、「ラジオを務めているＡｎｙｔｉｍｅ Ｆｉｔｎｅｓｓさんのイベントできているのですが、そのタイミングでラジオ収録もさせていただき、元日本代表の高原直泰さんにインタビューさせていただきました！」とつづり、元日本代表ＦＷの高原直泰さんとの２ショットなどをアップ。「いま取り組まれているコーヒー事業の話、来たるＷ杯の話、盛りだくさんでした。Ｔａｋａｈａｒａ Ｃｏｆｆｅｅ Ｒｏａｓｔｅｒｙ落ち着いていて本当にいいカフェ！こちらはまた後日ラジオで放送されますのでお楽しみに」と告知した。

続けて「数日泊まることになったので、子供たちにお付き合いしてもらっています。プールに入りたいと催促されるのですが、現状沖縄はまだ涼しくて、プールはちょっと寒いかな。あとは私一人で子供をプールに連れていくのは厳しいので断念！また家族で沖縄に来たいです」と締めた。

この投稿には「ユニフォーム着ると報道ステーションのスポーツ担当してた時を思い出します」「いいなぁ」「サッカーユニフォームが似合って可愛い」「大好きな高原さんっ！」「美しい笑顔」「色んなレジェンドと由恵さん見たい」「高原さん懐かしい〜」などの声が寄せられている。

竹内アナは２００８年にテレビ朝日に入社し「報道ステーション」や「ミュージックステーション」などの看板番組を担当。１９年に同学年で医師の一般男性と結婚した。同年７月に同局を退社し、フリーに転身。夫の住む静岡に移住した。２１年２月に第１子男児、２３年８月に第２子女児の出産を公表した。コーヒー好きが高じて、２５年９月に「珈琲（コーヒー）事業をスタートします！」と報告した。