“プレミア顔面偏差値”の異名を持つポーカー美女が、勝負カラーのドレスを着用。ギャップも感じる鮮やかなビジュアルに視聴者も釘付けとなった。

【映像】元ミスコンのポーカー美女、勝負の“オレンジドレス”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第5話（予選テーブルCの模様）が5月9日に配信。

予選第１戦（テーブルB）を2位で通過した廣井佑果子は、第２戦となるテーブルCで決勝進出とさらなるチップ上積みを狙う。第１戦では本人のイメージ通りのクールなネイビーカラーのドレスを着用していたが、第２戦は一転、明るいオレンジ色のドレスで登場。

本人はインタビューで「オレンジ、スゴい好きな色なので。私のラッキーカラー」とコメント。「Aテーブル、Bテーブル共に新しく入ってきた子達が1位取っちゃってて、元々いた私たちの顔が立ってないので、Cテーブルでは蹴散らしていこうと思っています」と意気込んだ。

3大会連続出場中の“レジェンドメンバー”としての意地も垣間見えた登場シーンに、ABEMAで見守った視聴者も「廣井さんドレス綺麗！」「顔面偏差値高すぎ」「やっぱり美しい」「廣井さん、プレースタイルも好きだわ」などとコメントされていた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）