【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第14話「宇宙の真理」あらすじ デス・ギャバンが再び現れる
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第14話「宇宙の真理」が17日に放送される。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第14話「宇宙の真理」予告
デス・ギャバンが再び突然現れ、怜慈（長田光平）は刹那（赤羽流河）や駆無（安井謙太郎）とともに戦う。しかし、圧倒的な強さに怜慈たちは歯が立たない。するとデス・ギャバンは蒸着を解除。御蔭哲真（藤田玲）は怜慈に真の目的を語り、「俺と来い、インフィニティ」と誘い…？
やがて大乱戦が巻き起こるなか、ギャバンたちはデス・ギャバンを追って魔空空間に突入する…！
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第14話「宇宙の真理」予告
デス・ギャバンが再び突然現れ、怜慈（長田光平）は刹那（赤羽流河）や駆無（安井謙太郎）とともに戦う。しかし、圧倒的な強さに怜慈たちは歯が立たない。するとデス・ギャバンは蒸着を解除。御蔭哲真（藤田玲）は怜慈に真の目的を語り、「俺と来い、インフィニティ」と誘い…？
やがて大乱戦が巻き起こるなか、ギャバンたちはデス・ギャバンを追って魔空空間に突入する…！