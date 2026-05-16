＜大相撲五月場所＞◇六日目◇15日◇東京・両国国技館

【映像】議論百出の微妙な瞬間（実際の様子）

3年ぶりに関取復帰した十両十四枚目・炎鵬（伊勢ヶ濱）が、十両十枚目・東白龍（玉ノ井）との一番で“微妙な瞬間”に見舞われた。物言いがつくも軍配変わらず観客は悲鳴を上げ、「髷？」「掴んでない」と様々な意見が続出した。

首の大怪我による長期休場で一時は序ノ口まで番付を落とすも、そこから這い上がり、今場所ついに3年ぶりに関取へ復帰した炎鵬。再出発を切った今場所では初日から無傷の5連勝と好調ぶりを発揮していた。

そんななか迎えた、六日目の東白龍との一番。立ち合い潜り込んで炎鵬が当たっていくと、東白龍は引いてはたく防戦一方の展開。終始炎鵬が前に出て攻め続けたが、最後は土俵際、逆転の押し倒しを食って無念の黒星を喫した。炎鵬が土俵を割ると客席からは悲鳴にも似た歓声が飛び交った。

軍配は東白龍に上がったものの、物言いがつくことに。観客から「髷かな？」と声が上がったように、引いてはたいた際に東白龍の手が炎鵬の髷を掴んでいたのでないかと協議された。大相撲では「頭髪を掴むこと」は禁じ手と定められており、髷を掴んでいた場合、東白龍は反則負けとなる。だが協議の結果、髷は掴んでいなかったと判断され、軍配通り東白龍の勝ちとなった。押し倒しで勝った東白龍は4勝目。炎鵬は今場所初黒星となる1敗目を喫した。

ファンの期待を一身に背負った炎鵬の悔しい敗戦。その人気ゆえか “微妙な瞬間”には「掴んでるわ」「髷掴んだね」「髷？」と指摘する声が相次ぐ一方、「掴んでない。言い掛かりやな」「はたいてるけど掴んでない」と擁護する声、さらに「取り直してよーーー」といった願望まで、議論百出していた。（ABEMA／大相撲チャンネル）