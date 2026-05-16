ボサボサの子犬が初めてのトリミングにトライ！『本当に初めて…？』そう思わずにはいられない大物感たっぷりの姿がSNSで反響を集めています。可愛すぎるわんこの姿に「鼻ぶぅぶぅ♡」「人懐っこい子」「気持ちよさそう…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：初めてトリミングをする『ボサボサの子犬』→毛をカットしている途中で…大物の予感がする『まさかの光景』】

生後4か月の子犬が初トリミング

YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」では、トリミングサロン『Lovely Grooming』に来店したわんこたちの姿が紹介されています。今回訪れたのは、生後4か月のペキニーズ「もち太」くん。

真っ白な毛が伸びきってボサボサのもち太くん。それもそのはず、この日が生まれて初めてのトリミングだったようです。

飼い主さんが一旦帰宅すると、もち太くんとのスキンシップ開始！トリミング前にわんこの気持ちをほぐすための触れ合いですが、人懐っこいもち太くんはすぐに仲良くなってくれたそう。

リラックスして…トリミング台にペタン♪

トリミング台に乗せられたもち太くんは、初めてとは思えないほど落ち着いていたとか。ブラッシングの最中には、リラックスした様子でトリミング台の上にペタンと伏せてしまうお姿も。

続いてはシャンプーです。ボリュームたっぷりだった毛が一気にスマートな風貌に…！頭の上にこんもり泡を乗せて、うっとりと気持ちよさそうなお顔も愛くるしい限り。

その後のドライヤーもお利口さんに終えることができました。すっかり乾いてホワホワの毛に生まれ変わったもち太くん、どのような仕上がりになるのか楽しみです…！

将来大物…！？カットの途中で爆睡♡

最終工程のカットが始まると『ぷぅぷぅ』とお鼻を鳴らしながら、トリマーさんの手に体をゆだねるもち太くん。熟練の技で手早く体全体のカットが終わり、最後はお顔周りです。

するとまたもやお鼻を鳴らしながら、ウトウト…。何とか開いていた瞼も睡魔の波には勝てないようで、ついにはトリミング台からお顔をはみ出して完全に眠ってしまったそう。初めてのトリミングとは思えない姿は、将来の大物っぷりを予感させます。

仕上がったもち太くんは、ボサボサのわんこだったとは思えないほどチャーミングな見た目に！真っ白ふわふわな姿につぶらな瞳が際立ち、もち太くん本来の可愛さを引き立てているよう。お迎えに来た飼い主さんも見違えた姿に感動した様子。初めてのトリミングは大成功のもち太くんなのでした♡

大変身したもち太くんにハートを射抜かれた人は多いようで「可愛すぎです♡」「眠くてペタン♪」「もちもちのふわふわさん！」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」には、たくさんのわんこたちのビフォーアフターが投稿されています。もっと見てみたい方は要チェックです！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Lovely Grooming」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております