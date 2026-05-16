◆米女子プロゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権 第２日（１５日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）

首位で出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は２バーディー、２ボギーの７０で回り、通算４アンダーの５位に後退した。首位と３打差。

原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）は４バーディー、３ボギーの６９で回り、２アンダー１６位で週末を迎える。

６９の渋野日向子（サントリー）と７０の西郷真央（島津製作所）が１アンダー２５位。

６６の吉田優利（エプソン）と７０の山下美夢有（花王）はイーブンパーの３９位。

畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は６８と伸ばし１オーバー５１位。７３の桜井心那（王子ホールディングス）は２オーバー６５位で決勝ラウンドに進んだ。

岩井千怜（ホンダ）と西村優菜（スターツ）は３オーバー７８位、笹生優花（アース製薬）と岩井明愛（ホンダ）は４オーバー８８位。勝みなみ（明治安田）は５オーバー１０２位、馬場咲希（サントリー）は１０オーバー１２８位で予選落ちした。

アマンダ・ドハティ（米国）、高真栄（韓国）が７アンダーで首位。