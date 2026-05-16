◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-0DeNA(15日、東京ドーム)

巨人のキャベッジ選手が2試合連続のホームランを放ち4連勝に貢献しました。

キャベッジ選手は5回、先頭で打席に入るとここまで1安打に抑えられていたDeNA先発の平良拳太郎投手からホームランを放ち先制点を奪いました。

前回の広島戦に続き2試合連続の先制ホームランを放ったキャベッジ選手は「ピッチャーが一生懸命投げてくれている中で、先制点を取ることはチームにとって非常に大事なことだと思うので、それができて良かった」と振り返りました。

5月の序盤はヒットがなかなか出ず苦しみましたが、「自分のプロセスをしっかりと信頼して、リラックスして、力み過ぎずに、なにより不調の原因というのはあまり良くないボールに手を出してしまって、自分から沼にはまっていってしまったことだと思うので、一歩下がって、自分のスイングを見直した結果、スランプを脱することができたかなと思います」とコメントしました。

また、阿部慎之助監督はキャベッジ選手の活躍について「1回状態を落としたんですけど、いい兆候になってきているはずです」と語りました。