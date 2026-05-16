夫が「ボーナスは少し増えそう」と話しています。たしかにうれしいのですが、食品や光熱費も上がっているので、家計に余裕が出るとは言い切れない気も…。2026年夏のボーナスは期待してよいのでしょうか？

2026年夏のボーナスは5年連続で増える見通し

2026年夏のボーナスは、民間企業を中心に前年より増える見通しです。大手シンクタンクの予測では、1人あたりの支給額は前年比で2％台の増加が見込まれています。この予測どおりであれば、夏のボーナスは5年連続で増えることになります。

第一生命経済研究所は、民間企業の2026年夏のボーナスについて、1人あたりの支給額を前年比2.5％増の43.7万円と予測しています。また、日本総合研究所も、民間企業の支給総額と1人あたり支給額がともに前年を上回ると見ています。

大手企業では、さらに高い水準の支給が見込まれています。労務行政研究所の調査では、東証プライム上場企業の2026年夏季賞与・一時金の妥結水準は、全産業の単純平均で88万1915円となっています。前年同期比では2.5％の増加です。

このように、全体としてはボーナスが増える方向にあります。ただし、これは平均の話です。実際の支給額は、勤め先の業績や評価制度によって変わります。そのため、「世間では増えているのに、自分の会社はそれほど増えない」というケースもあります。



ボーナス増加の背景には企業収益と賃上げがある

2026年夏のボーナスが増えると見られている理由は、大きく分けて2つあります。1つは企業収益が底堅いこと、もう1つは春闘で高い賃上げが続いていることです。

まず、企業の利益は全体として大きく崩れていません。業種によって差はありますが、価格転嫁が進んだことで、非製造業を中心に利益を確保している企業があります。価格転嫁とは、原材料費や人件費の上昇分を、商品やサービスの価格に反映することです。

企業に利益が残れば、従業員に還元しやすくなります。特に人手不足が続くなかでは、給与やボーナスを増やさないと人材を確保しにくくなります。会社にとっても、賃上げやボーナス増額は人材をつなぎ止めるための重要な手段です。

また、春闘で基本給が上がったことも、ボーナスの増加につながっています。ボーナスは「基本給の何か月分」という形で決まることが多いため、基本給が上がると、同じ支給月数でもボーナス額は増えます。

たとえば、基本給が30万円でボーナスが2か月分なら60万円です。基本給が31万円に上がれば、同じ2か月分でも62万円になります。支給月数が変わらなくても、基本給の上昇によって受け取る金額は増えるのです。



ボーナスが増えても家計の余裕が増えるとは限らない

ボーナスが増える見通しとはいえ、家計の負担が軽くなるとは限りません。理由は、物価高が続いているためです。

食品、光熱費、日用品などの価格が上がると、毎月の生活費も増えます。ボーナスが数万円増えても、日々の支出がそれ以上に増えていれば、家計の余裕は感じにくくなります。

また、住宅ローンや教育費、車の維持費など、大きな支出を抱えている家庭では、ボーナスがそのまま貯蓄に回るとは限りません。夏のボーナスを受け取る前から、すでに使い道が決まっている家庭も多いでしょう。

そのため、ボーナスが増えた場合でも、すぐに大きな買い物をするのではなく、まずは家計全体を確認することが大切です。生活費の不足分を補うのか、貯蓄に回すのか、ローンの返済に使うのかを決めておくと、使いすぎを防げます。

特に物価高が続く時期は、手取り額だけで判断しないことが大切です。額面のボーナスが増えても、税金や社会保険料が差し引かれます。実際に使える金額は、振り込まれた手取り額で確認しましょう。



まとめ

2026年夏のボーナスは、5年連続で増える見通しです。企業収益が底堅く、春闘での賃上げも続いているため、民間企業を中心に前年を上回る支給が期待されています。大手企業では、すでに高い水準での妥結も見られます。

一方で、業種や会社の規模によって差はあります。中東情勢の悪化による原油価格の上昇や、関税政策の影響などが広がれば、一部の企業では業績に下押し圧力がかかる可能性もあります。特に中小企業では、直近の業績がボーナス額に反映されやすい場合があります。

また、ボーナスが増えても、物価高によって生活費も増えています。支給額だけを見て安心するのではなく、手取り額と家計の支出をあわせて確認することが大切です。

ボーナスは、家計を立て直したり、将来に備えたりするよい機会です。受け取ったら、まず生活費の不足分、貯蓄、ローン返済、自己投資などに分けて考えましょう。増えた分を計画的に使えば、物価高のなかでも家計の安心感を高めやすくなります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー