ドジャースが１５日（日本時間１６日）からエンゼルスとの爍味疎亰茘瓩卜廚爐忘櫃掘■横娃横廓まで在籍した大谷翔平投手（３１）が下した決断に再び注目が集まっている。

エンゼルス時代の大谷はＭＬＢで前例がなかった二刀流でのプレーを認められた一方、ポストシーズン（ＰＳ）には一度も進めなかった。どれだけ活躍してもチームが敗れるパターンが多く、日本では「なおエ」なるフレーズも流行した。そして１０年総額７億ドル（約１０１５億円＝当時）の超大型契約で同じロサンゼルスに本拠を置くドジャースに移籍。巨大戦力がさらに増強し、ＰＳ進出どころか２年連続でワールドシリーズ王者に輝いた。

米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮ ＳＩ」はこの日、「大谷に腹を立てる理由をすべて聞いてきたが、どれも説得力に欠ける。彼がドジャースを選んだ時は胸が痛んだ。他のどのチームに移籍しても、エンゼルスファンにこれほどの痛手を与えることはなかっただろう。しかし、彼は正しい選択をした。すべてのエンゼルスファンは、その事実を認めるべきだ」と突きつけた。

最大の理由は球団側の狢嬲瓩澄Ｆ瓜錣蓮崑臙がエンゼルスと契約した６年間、彼は全力を尽くした。周囲の戦力が弱い中でも独力でプレーオフに導こうと奮闘した」「彼は６年契約。それ以上ではなかった。しかもその報酬は不当に低かった」と貢献と見返りが釣り合わないとし「エンゼルスファンは彼に怒りを向ける権利などない」とバッサリだった。

最大の矛先は資金の投入に消極的と言われるオーナーのアルテ・モレノ氏に向けられ「アルテはオオタニの代理人から連絡を受け、ドジャースからのオファーと同等の条件を提示する機会を与えられた。しかし、彼はそれを拒否した。その責任はアルテにある」と追及は止まらなかった。

「大谷は勝利への意欲を隠そうとしなかった。エンゼルスの一員として、勝つためにできる限りのことをしたが、それはかなわなかった。チームが彼の周りに戦力を補強できなかったからだ。彼は最高峰の舞台で戦うために海を渡ってきた。しかし、アルテ・モレノ率いるエンゼルスでは到底不可能だった」

エンゼルスがＰＳに進めたのは１４年が最後。今季も試合前時点で１６勝２８敗と地区最下位に沈む。大谷にとってはどちらも大切な球団だが、古巣には厳しい目が向けられている。