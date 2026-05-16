ドジャース・大谷翔平投手（３１）が先発投手として異次元の活躍を見せている。１４日（日本時間１５日）までの７試合に登板し、ナ・リーグ１位の防御率０・８２。規定投球回に達した投手の中でメジャー唯一の０点台を誇っている。

全７試合でクオリティースタート（６回以上３失点以下）をクリアし、安定感も抜群。奪三振率も１イニング平均１個以上を意味する「１０・２３」となっており、まさに無双状態だ。今季は自身初のサイ・ヤング（ＣＹ）賞候補にもなっているが、昨年初受賞したポール・スキーンズ投手（２３＝パイレーツ）もすっかり脱帽している。

米ポッドキャスト「パット・マカフィー・ショー」に出演した怪物右腕は「ピッチングはおそらく過去最高レベルだし、これからも良くなっていくだろう。大谷翔平を見ていると、打者じゃなくて本当によかったと思うよ」と苦笑いを浮かべた。

スポーツサイト「スポーティング・ニュース」は１５日（同１６日）、思わず漏れた猖棆鮫瓩法屮好ーンズも私たちと同じだ。打者として大谷と対戦したいと思う人などいるだろうか？ 『大谷と対戦した』と言えることは楽しいかもしれないが、実際にヒットを打ったり、出塁して打線を支えることを考えれば、大谷はファンが最も対戦したくない投手の一人だろう」と同調した。

今季もＣＹ賞の最有力候補に挙げられるスキーンズは９試合で驚異の６勝をマークし、防御率１・９８。超一流投手も認めざるを得なかった「投手・大谷」は今後も猛威を振るいそうだ。