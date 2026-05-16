【クロスワードパズルクイズ】1分で正解できるかな？ 空欄に共通する2文字は？ 暮らしの道具がヒント
柔軟な発想力が試される「クロスワードパズルクイズ」の時間です！
一見簡単そうに見えても、いざ空欄を埋めるとなると意外と手が止まってしまうもの。今回は3つの言葉を完成させる問題です。すべてのマスを埋めて、パズルを完成させましょう！
・は □ び（縦の言葉）
・か □ も □（横の言葉）
・い □ ち（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、キッチン用品や工具など、金属で作られた製品の総称です。
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▼解説
それぞれの言葉に「な」と「の」を入れると、次のようになります。
・はなび（花火）
・かなもの（金物）
・いのち（命）
横の「かなもの」という言葉にピンときた人は、縦の「はなび」や「いのち」もスムーズに繋がったのではないでしょうか。日常でよく耳にする言葉でも、こうしてパズルになると新鮮な驚きがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見簡単そうに見えても、いざ空欄を埋めるとなると意外と手が止まってしまうもの。今回は3つの言葉を完成させる問題です。すべてのマスを埋めて、パズルを完成させましょう！
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・は □ び（縦の言葉）
・か □ も □（横の言葉）
・い □ ち（縦の言葉）
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正解：「な」「の」正解は「な」「の」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「な」と「の」を入れると、次のようになります。
・はなび（花火）
・かなもの（金物）
・いのち（命）
横の「かなもの」という言葉にピンときた人は、縦の「はなび」や「いのち」もスムーズに繋がったのではないでしょうか。日常でよく耳にする言葉でも、こうしてパズルになると新鮮な驚きがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)