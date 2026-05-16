◇米女子ゴルフツアー（2026年5月15日 オハイオ州 マケテワCC＝6416ヤード、パー70）

首位から出た竹田麗央（23＝ヤマエグループHD）は2バーディー、2ボギーの70で回り通算4アンダーで5位に後退した。トップとは3打差。

9位から出た原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は69で回り2アンダーで16位に順位を下げた。

30位で出た渋野日向子（27＝サントリー）は69で回り、9位から出て70で回った西郷真央（24＝島津製作所）と並び1アンダーの25位につけた。

66の吉田優利（26＝エプソン）、70の山下美夢有（24＝花王）はイーブンパーで39位となった。

68で回った畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）は1オーバーで51位。73の桜井心那（22＝王子ホールディングス）は2オーバーの65位で決勝ラウンドに進んだ。

71の岩井千怜（23＝Honda）、72の西村優菜（25＝スターツ）は3オーバーで78位。72の笹生優花（24＝アース製薬）、73の岩井明愛（23＝Honda）は4オーバーで88位。70の勝みなみ（27＝明治安田）は5オーバーの102位。75の馬場咲希（21＝サントリー）は10オーバーの128位で予選落ちした。

アマンダ・ドハティ（28＝米国）、高真栄（30＝韓国）が7アンダーで首位に並んだ。