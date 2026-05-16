今回は、結婚挨拶に行った義実家で、結婚をやめたエピソードを紹介します。

彼氏のことは大好きだったけど…

「付き合って数年の彼氏にプロポーズされ、結婚することになりました。そして彼氏の実家に挨拶に行くことになったのですが、彼氏の母親はものすごく気難しそうな人だったんです。

私の家庭のことを洗いざらい聞いてきたかと思うと、『もちろん結婚したら仕事は辞めるのよね？』『必ず息子を産みなさい』と訳の分からないことを言ってきて、唖然としました。

さらに、『同居も結婚の条件よ』と言ってきたのですが、そんな話は初耳でした。彼氏も彼氏で、『母さんの言う通りだ』と言うだけで、まったく頼りにならず……。彼氏のことは大好きでしたが、私をまったくフォローしてくれない態度に冷めてしまいました。そこで、彼氏の母親に『私、息子さんとは結婚しません』と伝えました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ 結婚したら、大変な目にあうのは目に見えていますからね。結婚をやめて正解だったと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。