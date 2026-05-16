52年ぶり2度目の出場…ハイチ代表のW杯メンバー発表! プレミアコンビも選出
ハイチサッカー連盟は15日、北中米ワールドカップに臨むハイチ代表メンバーを発表した。1974年以来52年ぶりのW杯出場。プレミアリーグ所属のMFジャン・リクネル・ベルガルド(ウォルバーハンプトン)、FWウィルソン・イシドル(サンダーランド)らが順当に選出された。
ベルガルドとイシドルはいずれもフランスの世代別代表出身。ベルガルドは昨年8月、イシドルは今年3月に国籍変更を経て代表デビューを飾り、W杯初出場となる。また同じくフランス出身のMFドミニク・サイモン(タトラン・プレショフ)とFWレニー・ジョセフ(フェレンツバーロシュ)は代表0キャップでW杯に臨むこととなった。
本大会ではC組に入り、グループリーグではスコットランド、ブラジル、モロッコと対戦する。
▽GK
ジョニー・プラシド(バスティア)
アレクサンドレ・ピエール(ソショー)
ジョゼ・デュバーガー(コスモス・コブレンツ)
▽DF
カルレンス・アルカス(アンジェ)
ウィルゲンス・パウグアイン(ズルテ・ワレヘム)
デューク・ラクロワ(コロラド・スプリングス)
マルティン・エクスペリエンス(ナンシー)
ジャン・ケビン・デュベルネ(ゲント)
リカルド・アデ(LDUキト)
ハンネス・デルクロワ(ルガーノ)
キート・テルモンシー(ヤング・ボーイズ)
▽MF
レベルトン・ピエール(ビゼラ)
カール・フレッド・サンテ(エル・パソ・ロコモティフ)
ジャン・ジャックス・ダンリー(フィラデルフィア・ユニオン)
ジャン・リクネル・ベルガルド(ウォルバーハンプトン)
ピエール・ウッデンスキー(バイオレッテ)
ドミニク・サイモン(タトラン・プレショフ)
▽FW
ルイシウス・ディードソン(FCダラス)
ルベン・プロビデンス(アルメレ・シティ)
ホセ・カシミール(オセール)
デリック・エティエンヌ(トロントFC)
ウィルソン・イシドル(サンダーランド)
デュカン・ナゾン(エステグラル)
フランツディ・ピエロー(リゼスポル)
ヤシン・フォーチュン(ビゼラ)
レニー・ジョセフ(フェレンツバーロシュ)
ベルガルドとイシドルはいずれもフランスの世代別代表出身。ベルガルドは昨年8月、イシドルは今年3月に国籍変更を経て代表デビューを飾り、W杯初出場となる。また同じくフランス出身のMFドミニク・サイモン(タトラン・プレショフ)とFWレニー・ジョセフ(フェレンツバーロシュ)は代表0キャップでW杯に臨むこととなった。
▽GK
ジョニー・プラシド(バスティア)
アレクサンドレ・ピエール(ソショー)
ジョゼ・デュバーガー(コスモス・コブレンツ)
▽DF
カルレンス・アルカス(アンジェ)
ウィルゲンス・パウグアイン(ズルテ・ワレヘム)
デューク・ラクロワ(コロラド・スプリングス)
マルティン・エクスペリエンス(ナンシー)
ジャン・ケビン・デュベルネ(ゲント)
リカルド・アデ(LDUキト)
ハンネス・デルクロワ(ルガーノ)
キート・テルモンシー(ヤング・ボーイズ)
▽MF
レベルトン・ピエール(ビゼラ)
カール・フレッド・サンテ(エル・パソ・ロコモティフ)
ジャン・ジャックス・ダンリー(フィラデルフィア・ユニオン)
ジャン・リクネル・ベルガルド(ウォルバーハンプトン)
ピエール・ウッデンスキー(バイオレッテ)
ドミニク・サイモン(タトラン・プレショフ)
▽FW
ルイシウス・ディードソン(FCダラス)
ルベン・プロビデンス(アルメレ・シティ)
ホセ・カシミール(オセール)
デリック・エティエンヌ(トロントFC)
ウィルソン・イシドル(サンダーランド)
デュカン・ナゾン(エステグラル)
フランツディ・ピエロー(リゼスポル)
ヤシン・フォーチュン(ビゼラ)
レニー・ジョセフ(フェレンツバーロシュ)