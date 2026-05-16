　ハイチサッカー連盟は15日、北中米ワールドカップに臨むハイチ代表メンバーを発表した。1974年以来52年ぶりのW杯出場。プレミアリーグ所属のMFジャン・リクネル・ベルガルド(ウォルバーハンプトン)、FWウィルソン・イシドル(サンダーランド)らが順当に選出された。

　ベルガルドとイシドルはいずれもフランスの世代別代表出身。ベルガルドは昨年8月、イシドルは今年3月に国籍変更を経て代表デビューを飾り、W杯初出場となる。また同じくフランス出身のMFドミニク・サイモン(タトラン・プレショフ)とFWレニー・ジョセフ(フェレンツバーロシュ)は代表0キャップでW杯に臨むこととなった。

　本大会ではC組に入り、グループリーグではスコットランド、ブラジル、モロッコと対戦する。

▽GK

ジョニー・プラシド(バスティア)

アレクサンドレ・ピエール(ソショー)

ジョゼ・デュバーガー(コスモス・コブレンツ)

▽DF

カルレンス・アルカス(アンジェ)

ウィルゲンス・パウグアイン(ズルテ・ワレヘム)

デューク・ラクロワ(コロラド・スプリングス)

マルティン・エクスペリエンス(ナンシー)

ジャン・ケビン・デュベルネ(ゲント)

リカルド・アデ(LDUキト)

ハンネス・デルクロワ(ルガーノ)

キート・テルモンシー(ヤング・ボーイズ)

▽MF

レベルトン・ピエール(ビゼラ)

カール・フレッド・サンテ(エル・パソ・ロコモティフ)

ジャン・ジャックス・ダンリー(フィラデルフィア・ユニオン)

ジャン・リクネル・ベルガルド(ウォルバーハンプトン)

ピエール・ウッデンスキー(バイオレッテ)

ドミニク・サイモン(タトラン・プレショフ)

▽FW

ルイシウス・ディードソン(FCダラス)

ルベン・プロビデンス(アルメレ・シティ)

ホセ・カシミール(オセール)

デリック・エティエンヌ(トロントFC)

ウィルソン・イシドル(サンダーランド)

デュカン・ナゾン(エステグラル)

フランツディ・ピエロー(リゼスポル)

ヤシン・フォーチュン(ビゼラ)

レニー・ジョセフ(フェレンツバーロシュ)