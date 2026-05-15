ウカがJTと協業開始　日本固有の原料の探索・研究・商品化を目指す

トータルビューティサロンの「ウカ（uka）」が、JTのコーポレートR&D組織「D-LAB」とともに、日本固有の原料の探索・研究・商品化を目的とした協業を開始し、「循環研究所（Regenerative Lab）」を設立する。

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ウカは、これまで伊豆のクロモジや石垣島のヘナなどの植物原料と向き合いながら商品を開発。「人にも、地域にも、地球にも、うれしい循環をつくること（Regenerative Beauty）」を大切にしてきた。

今回の協業は、ウカがトータルビューティサロンの運営やサロン発のオリジナル商品の企画・販売を通じて培ってきた「本物の技術」「本物の感性」「本物の気配り」と、D-LABが「心の豊かさ」を起点に行ってきた研究・探索・創造の知見、さらに長年にわたる植物研究や品質管理の知見を掛け合わせることで実現。日本各地の自然、文化、生態系に育まれた原料の価値を、現代にふさわしいかたちで可視化し、商品や体験として提案する。

循環研究所は、サロンで生まれる体験価値を起点に、それを科学的に可視化し、再現可能なものにする場として設立。まずは、伊豆のクロモジ、石垣島のヘナを起点に、人と地球の循環をつなぐエビデンスの構築に取り組む。これまでウカが大切にしてきた体験や感性を研究によって裏付け、蓄積し、社会に発信することを目指す。さらに、日本各地に眠る未注目の植物資源の探索、植物原料の特性や体験価値の整理、研究プロセスの発信を通じて、再生的なものづくりの可能性を広げる。

ウカ CEOの渡邉弘幸は、「ウカはサロンという現場を通じて、お客さま一人ひとりと向き合い、体験をつくってきました。その現場から生まれた価値を、世界に通用するかたちにしていくことは、これからのウカの重要な役割だと考えています。本協業では、サロンで生まれる体験と研究による裏付けこの2つをつなぐことで、日本の植物原料の価値を、あらためて見つめ直し、世界に通用する水準へと引き上げていきます」と語った。

JTは、「長年にわたり植物を観察し、育て、その個性を引き出す技術と知見を蓄積してきました。グループ会社であるDelightexによる天然物質の研究開発や、JT 生命誌研究館における生きものの歴史とつながりに関する知見など、植物と生物に向き合う独自の研究基盤を有しています。本協業では、これらの知見を活かし、日本固有原料の新たな価値創出に取り組みます」とコメントした。