週間ランキング【約定回数 増加率】 (5月15日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ 246倍 (19,440) 910 ( +112.1 ) 半導体製造装置関連
２. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ 89.8倍 ( 1,257) 952 ( +64.4 ) 人工知能関連
３. <4367> 広栄化学 東証Ｓ 58.6倍 ( 938) 3030 ( +42.7 )
４. <3628> データＨＲ 東証Ｇ 42.7倍 ( 598) 581 ( +27.4 )
５. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ 36.9倍 ( 517) 222 ( -32.1 )
６. <5660> 神鋼線 東証Ｓ 25.8倍 ( 284) 1792 ( +17.0 )
７. <2693> ＹＫＴ 東証Ｓ 25.4倍 ( 1,420) 281 ( +12.4 ) 量子コンピューター関連
８. <4059> まぐまぐ 東証Ｓ 17.5倍 ( 70) 390 ( -15.2 )
９. <3744> サイオス 東証Ｓ 17.1倍 ( 648) 531 ( +19.6 ) 人工知能関連
10. <3948> 光ビジネス 東証Ｓ 14.7倍 ( 103) 1151 ( -2.3 )
11. <7490> 日新商 東証Ｓ 13.8倍 ( 248) 2205 ( +76.4 )
12. <6570> 共和コーポ 東証Ｓ 10.9倍 ( 120) 1599 ( +27.3 )
13. <9904> ベリテ 東証Ｓ 9.8倍 ( 334) 273 ( -30.5 )
14. <189A> ＤＭカンパニ 東証Ｇ 9.3倍 ( 74) 950 ( +2.4 )
15. <9563> アトラスＴ 東証Ｇ 8.4倍 ( 109) 291 ( +1.7 )
16. <2483> 翻訳センター 東証Ｓ 7.7倍 ( 108) 2105 ( +18.6 ) 人工知能関連
17. <8007> 高島 東証Ｐ 6.8倍 ( 1,133) 764 ( -2.3 )
18. <3653> モルフォ 東証Ｇ 6.8倍 ( 518) 677 ( -3.1 ) ドローン関連
19. <2499> 日本和装 東証Ｓ 6.8倍 ( 61) 283 ( -9.6 )
20. <4572> カルナバイオ 東証Ｇ 6.8倍 ( 1,189) 447 ( +12.3 )
21. <7851> カワセコンピ 東証Ｓ 6.8倍 ( 108) 167 ( -16.1 )
22. <5603> 虹技 東証Ｓ 6.6倍 ( 292) 1301 ( -3.1 )
23. <2510> 野村国内債券 東証Ｅ 6.5倍 ( 909) 807.4 ( -1.2 )
24. <9272> ブティックス 東証Ｇ 6.5倍 ( 182) 1380 ( -13.3 )
25. <4847> インテリＷ 東証Ｐ 6.4倍 ( 902) 922 ( -7.3 ) サイバーセキュリティ関連
26. <6633> ＣＧＳＨＤ 東証Ｓ 6.3倍 ( 76) 350 ( +6.7 )
27. <4341> 西菱電機 東証Ｓ 6.1倍 ( 61) 813 ( +1.4 )
28. <2674> ハードオフ 東証Ｐ 6.0倍 ( 779) 2402 ( +18.7 )
29. <6518> 三相電機 東証Ｓ 6.0倍 ( 155) 1899 ( +48.1 ) 半導体製造装置関連
30. <9256> サクシード 東証Ｇ 5.7倍 ( 401) 1724 ( +113.4 )
31. <7460> ヤギ 東証Ｓ 5.7倍 ( 326) 4360 ( +10.0 )
32. <1994> 高橋ウォール 東証Ｓ 5.4倍 ( 86) 576 ( +2.7 )
33. <8005> スクロール 東証Ｐ 5.3倍 ( 1,680) 1618 ( +1.3 )
34. <9423> フォーバルＲ 東証Ｓ 5.3倍 ( 106) 101 ( -2.9 )
35. <5994> ファインシン 東証Ｓ 5.3倍 ( 249) 1045 ( -28.3 )
36. <4839> ＷＯＷＯＷ 東証Ｐ 5.1倍 ( 1,296) 1171 ( -2.3 ) 円高メリット関連
37. <2686> ジーフット 東証Ｓ 5.0倍 ( 329) 297 ( 0.0 )
38. <9888> ＵＥＸ 東証Ｓ 4.8倍 ( 286) 850 ( +19.4 ) 半導体製造装置関連
39. <7999> ＭＵＴＯＨ 東証Ｓ 4.8倍 ( 67) 7570 ( 0.0 )
40. <3551> ダイニック 東証Ｓ 4.8倍 ( 272) 1298 ( +27.3 )
41. <7567> 栄電子 東証Ｓ 4.7倍 ( 165) 524 ( +4.4 ) 半導体製造装置関連
42. <6614> シキノＨＴ 東証Ｓ 4.7倍 ( 405) 820 ( -2.1 ) 半導体製造装置関連
43. <3793> ドリコム 東証Ｇ 4.7倍 ( 533) 459 ( +10.9 )
44. <3726> フォーシーズ 東証Ｓ 4.6倍 ( 343) 462 ( +14.1 ) 仮想通貨関連
45. <4263> サスメド 東証Ｇ 4.6倍 ( 2,306) 1029 ( +12.3 ) 人工知能関連
46. <6307> サンセイ 東証Ｓ 4.6倍 ( 255) 487 ( -9.5 )
47. <1813> 不動テトラ 東証Ｐ 4.5倍 ( 1,273) 2888 ( -6.2 )
48. <4918> アイビー 東証Ｓ 4.5倍 ( 108) 272 ( -17.8 )
49. <6445> ジャノメ 東証Ｐ 4.4倍 ( 676) 1265 ( +14.6 )
50. <8891> ＡＭＧＨＤ 東証Ｓ 4.3倍 ( 213) 1743 ( -22.3 )
株探ニュース
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
１. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ 246倍 (19,440) 910 ( +112.1 ) 半導体製造装置関連
２. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ 89.8倍 ( 1,257) 952 ( +64.4 ) 人工知能関連
３. <4367> 広栄化学 東証Ｓ 58.6倍 ( 938) 3030 ( +42.7 )
４. <3628> データＨＲ 東証Ｇ 42.7倍 ( 598) 581 ( +27.4 )
５. <9444> トーシンＨＤ 東証Ｓ 36.9倍 ( 517) 222 ( -32.1 )
６. <5660> 神鋼線 東証Ｓ 25.8倍 ( 284) 1792 ( +17.0 )
７. <2693> ＹＫＴ 東証Ｓ 25.4倍 ( 1,420) 281 ( +12.4 ) 量子コンピューター関連
８. <4059> まぐまぐ 東証Ｓ 17.5倍 ( 70) 390 ( -15.2 )
９. <3744> サイオス 東証Ｓ 17.1倍 ( 648) 531 ( +19.6 ) 人工知能関連
10. <3948> 光ビジネス 東証Ｓ 14.7倍 ( 103) 1151 ( -2.3 )
11. <7490> 日新商 東証Ｓ 13.8倍 ( 248) 2205 ( +76.4 )
12. <6570> 共和コーポ 東証Ｓ 10.9倍 ( 120) 1599 ( +27.3 )
13. <9904> ベリテ 東証Ｓ 9.8倍 ( 334) 273 ( -30.5 )
14. <189A> ＤＭカンパニ 東証Ｇ 9.3倍 ( 74) 950 ( +2.4 )
15. <9563> アトラスＴ 東証Ｇ 8.4倍 ( 109) 291 ( +1.7 )
16. <2483> 翻訳センター 東証Ｓ 7.7倍 ( 108) 2105 ( +18.6 ) 人工知能関連
17. <8007> 高島 東証Ｐ 6.8倍 ( 1,133) 764 ( -2.3 )
18. <3653> モルフォ 東証Ｇ 6.8倍 ( 518) 677 ( -3.1 ) ドローン関連
19. <2499> 日本和装 東証Ｓ 6.8倍 ( 61) 283 ( -9.6 )
20. <4572> カルナバイオ 東証Ｇ 6.8倍 ( 1,189) 447 ( +12.3 )
21. <7851> カワセコンピ 東証Ｓ 6.8倍 ( 108) 167 ( -16.1 )
22. <5603> 虹技 東証Ｓ 6.6倍 ( 292) 1301 ( -3.1 )
23. <2510> 野村国内債券 東証Ｅ 6.5倍 ( 909) 807.4 ( -1.2 )
24. <9272> ブティックス 東証Ｇ 6.5倍 ( 182) 1380 ( -13.3 )
25. <4847> インテリＷ 東証Ｐ 6.4倍 ( 902) 922 ( -7.3 ) サイバーセキュリティ関連
26. <6633> ＣＧＳＨＤ 東証Ｓ 6.3倍 ( 76) 350 ( +6.7 )
27. <4341> 西菱電機 東証Ｓ 6.1倍 ( 61) 813 ( +1.4 )
28. <2674> ハードオフ 東証Ｐ 6.0倍 ( 779) 2402 ( +18.7 )
29. <6518> 三相電機 東証Ｓ 6.0倍 ( 155) 1899 ( +48.1 ) 半導体製造装置関連
30. <9256> サクシード 東証Ｇ 5.7倍 ( 401) 1724 ( +113.4 )
31. <7460> ヤギ 東証Ｓ 5.7倍 ( 326) 4360 ( +10.0 )
32. <1994> 高橋ウォール 東証Ｓ 5.4倍 ( 86) 576 ( +2.7 )
33. <8005> スクロール 東証Ｐ 5.3倍 ( 1,680) 1618 ( +1.3 )
34. <9423> フォーバルＲ 東証Ｓ 5.3倍 ( 106) 101 ( -2.9 )
35. <5994> ファインシン 東証Ｓ 5.3倍 ( 249) 1045 ( -28.3 )
36. <4839> ＷＯＷＯＷ 東証Ｐ 5.1倍 ( 1,296) 1171 ( -2.3 ) 円高メリット関連
37. <2686> ジーフット 東証Ｓ 5.0倍 ( 329) 297 ( 0.0 )
38. <9888> ＵＥＸ 東証Ｓ 4.8倍 ( 286) 850 ( +19.4 ) 半導体製造装置関連
39. <7999> ＭＵＴＯＨ 東証Ｓ 4.8倍 ( 67) 7570 ( 0.0 )
40. <3551> ダイニック 東証Ｓ 4.8倍 ( 272) 1298 ( +27.3 )
41. <7567> 栄電子 東証Ｓ 4.7倍 ( 165) 524 ( +4.4 ) 半導体製造装置関連
42. <6614> シキノＨＴ 東証Ｓ 4.7倍 ( 405) 820 ( -2.1 ) 半導体製造装置関連
43. <3793> ドリコム 東証Ｇ 4.7倍 ( 533) 459 ( +10.9 )
44. <3726> フォーシーズ 東証Ｓ 4.6倍 ( 343) 462 ( +14.1 ) 仮想通貨関連
45. <4263> サスメド 東証Ｇ 4.6倍 ( 2,306) 1029 ( +12.3 ) 人工知能関連
46. <6307> サンセイ 東証Ｓ 4.6倍 ( 255) 487 ( -9.5 )
47. <1813> 不動テトラ 東証Ｐ 4.5倍 ( 1,273) 2888 ( -6.2 )
48. <4918> アイビー 東証Ｓ 4.5倍 ( 108) 272 ( -17.8 )
49. <6445> ジャノメ 東証Ｐ 4.4倍 ( 676) 1265 ( +14.6 )
50. <8891> ＡＭＧＨＤ 東証Ｓ 4.3倍 ( 213) 1743 ( -22.3 )
株探ニュース