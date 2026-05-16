　●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

　　※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
　　　（約定回数は前週、今週ともに１週間の１日当たり平均回数）
　　　　―― 対象銘柄数：4,319銘柄 （今週の約定回数：300回以上）――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　　 増加率 (約定回数)　株価 (前週比率)　 指数採用/テーマ
１. <4392> ＦＩＧ　　　　東証Ｐ　　246倍 (19,440) 　　910　( +112.1 )　 半導体製造装置関連
２. <3907> シリコンスタ　東証Ｓ 　89.8倍 ( 1,257) 　　952　( +64.4 )　 人工知能関連
３. <4367> 広栄化学　　　東証Ｓ 　58.6倍 ( 　938)　　3030　( +42.7 )　
４. <3628> データＨＲ　　東証Ｇ 　42.7倍 ( 　598) 　　581　( +27.4 )　
５. <9444> トーシンＨＤ　東証Ｓ 　36.9倍 ( 　517) 　　222　( -32.1 )　
６. <5660> 神鋼線　　　　東証Ｓ 　25.8倍 ( 　284)　　1792　( +17.0 )　
７. <2693> ＹＫＴ　　　　東証Ｓ 　25.4倍 ( 1,420) 　　281　( +12.4 )　 量子コンピューター関連
８. <4059> まぐまぐ　　　東証Ｓ 　17.5倍 (　　70) 　　390　( -15.2 )　
９. <3744> サイオス　　　東証Ｓ 　17.1倍 ( 　648) 　　531　( +19.6 )　 人工知能関連
10. <3948> 光ビジネス　　東証Ｓ 　14.7倍 ( 　103)　　1151　(　-2.3 )　
11. <7490> 日新商　　　　東証Ｓ 　13.8倍 ( 　248)　　2205　( +76.4 )　
12. <6570> 共和コーポ　　東証Ｓ 　10.9倍 ( 　120)　　1599　( +27.3 )　
13. <9904> ベリテ　　　　東証Ｓ　　9.8倍 ( 　334) 　　273　( -30.5 )　
14. <189A> ＤＭカンパニ　東証Ｇ　　9.3倍 (　　74) 　　950　(　+2.4 )　
15. <9563> アトラスＴ　　東証Ｇ　　8.4倍 ( 　109) 　　291　(　+1.7 )　
16. <2483> 翻訳センター　東証Ｓ　　7.7倍 ( 　108)　　2105　( +18.6 )　 人工知能関連
17. <8007> 高島　　　　　東証Ｐ　　6.8倍 ( 1,133) 　　764　(　-2.3 )　
18. <3653> モルフォ　　　東証Ｇ　　6.8倍 ( 　518) 　　677　(　-3.1 )　 ドローン関連
19. <2499> 日本和装　　　東証Ｓ　　6.8倍 (　　61) 　　283　(　-9.6 )　
20. <4572> カルナバイオ　東証Ｇ　　6.8倍 ( 1,189) 　　447　( +12.3 )　
21. <7851> カワセコンピ　東証Ｓ　　6.8倍 ( 　108) 　　167　( -16.1 )　
22. <5603> 虹技　　　　　東証Ｓ　　6.6倍 ( 　292)　　1301　(　-3.1 )　
23. <2510> 野村国内債券　東証Ｅ　　6.5倍 ( 　909) 　807.4　(　-1.2 )　
24. <9272> ブティックス　東証Ｇ　　6.5倍 ( 　182)　　1380　( -13.3 )　
25. <4847> インテリＷ　　東証Ｐ　　6.4倍 ( 　902) 　　922　(　-7.3 )　 サイバーセキュリティ関連
26. <6633> ＣＧＳＨＤ　　東証Ｓ　　6.3倍 (　　76) 　　350　(　+6.7 )　
27. <4341> 西菱電機　　　東証Ｓ　　6.1倍 (　　61) 　　813　(　+1.4 )　
28. <2674> ハードオフ　　東証Ｐ　　6.0倍 ( 　779)　　2402　( +18.7 )　
29. <6518> 三相電機　　　東証Ｓ　　6.0倍 ( 　155)　　1899　( +48.1 )　 半導体製造装置関連
30. <9256> サクシード　　東証Ｇ　　5.7倍 ( 　401)　　1724　( +113.4 )　
31. <7460> ヤギ　　　　　東証Ｓ　　5.7倍 ( 　326)　　4360　( +10.0 )　
32. <1994> 高橋ウォール　東証Ｓ　　5.4倍 (　　86) 　　576　(　+2.7 )　
33. <8005> スクロール　　東証Ｐ　　5.3倍 ( 1,680)　　1618　(　+1.3 )　
34. <9423> フォーバルＲ　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　106) 　　101　(　-2.9 )　
35. <5994> ファインシン　東証Ｓ　　5.3倍 ( 　249)　　1045　( -28.3 )　
36. <4839> ＷＯＷＯＷ　　東証Ｐ　　5.1倍 ( 1,296)　　1171　(　-2.3 )　 円高メリット関連
37. <2686> ジーフット　　東証Ｓ　　5.0倍 ( 　329) 　　297　(　 0.0 )　
38. <9888> ＵＥＸ　　　　東証Ｓ　　4.8倍 ( 　286) 　　850　( +19.4 )　 半導体製造装置関連
39. <7999> ＭＵＴＯＨ　　東証Ｓ　　4.8倍 (　　67)　　7570　(　 0.0 )　
40. <3551> ダイニック　　東証Ｓ　　4.8倍 ( 　272)　　1298　( +27.3 )　
41. <7567> 栄電子　　　　東証Ｓ　　4.7倍 ( 　165) 　　524　(　+4.4 )　 半導体製造装置関連
42. <6614> シキノＨＴ　　東証Ｓ　　4.7倍 ( 　405) 　　820　(　-2.1 )　 半導体製造装置関連
43. <3793> ドリコム　　　東証Ｇ　　4.7倍 ( 　533) 　　459　( +10.9 )　
44. <3726> フォーシーズ　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　343) 　　462　( +14.1 )　 仮想通貨関連
45. <4263> サスメド　　　東証Ｇ　　4.6倍 ( 2,306)　　1029　( +12.3 )　 人工知能関連
46. <6307> サンセイ　　　東証Ｓ　　4.6倍 ( 　255) 　　487　(　-9.5 )　
47. <1813> 不動テトラ　　東証Ｐ　　4.5倍 ( 1,273)　　2888　(　-6.2 )　
48. <4918> アイビー　　　東証Ｓ　　4.5倍 ( 　108) 　　272　( -17.8 )　
49. <6445> ジャノメ　　　東証Ｐ　　4.4倍 ( 　676)　　1265　( +14.6 )　
50. <8891> ＡＭＧＨＤ　　東証Ｓ　　4.3倍 ( 　213)　　1743　( -22.3 )　

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