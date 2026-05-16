●今週の業種別騰落率ランキング



※5月15日終値の5月8日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 22 業種 値下がり： 11 業種

東証プライム：1565銘柄 値上がり： 807 銘柄 値下がり： 746 銘柄 変わらず他： 12 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 保険業(0280) +8.04 第一ライフ <8750> 、ＭＳ＆ＡＤ <8725> 、東京海上 <8766>

２. 卸売業(0276) +7.04 ＰＡＬＴＡＣ <8283> 、白銅 <7637> 、丸文 <7537>

３. 石油・石炭(0259) +6.23 ＥＮＥＯＳ <5020> 、出光興産 <5019>

４. 輸送用機器(0267) +5.35 ＡＲＣＨＩＯ <543A> 、ヤマハ発 <7272> 、三菱自 <7211>

５. ガラス・土石(0261) +4.42 東海カーボン <5301> 、住友大阪 <5232> 、アジアパイル <5288>

６. その他金融業(0281) +4.13 オリックス <8591> 、リコーリース <8566> 、日証金 <8511>

７. パルプ・紙(0256) +3.95 レンゴー <3941> 、三菱紙 <3864> 、特種東海 <3708>

８. 銀行業(0278) +3.65 福井銀 <8362> 、九州ＦＧ <7180> 、京葉銀 <8544>

９. 水産・農林業(0251) +3.34 ニッスイ <1332> 、ホクト <1379> 、サカタタネ <1377>

10. 食料品(0254) +3.13 オエノンＨＤ <2533> 、フィードワン <2060> 、ハウス食Ｇ <2810>

11. 証券・商品(0279) +2.75 スパークス <8739> 、岡三 <8609> 、野村 <8604>

12. ゴム製品(0260) +2.61 ニッタ <5186> 、バンドー <5195> 、ブリヂストン <5108>

13. 鉱業(0252) +2.38 Ｋ＆Ｏエナジ <1663> 、日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

14. 精密機器(0268) +1.49 ニコン <7731> 、日本ＭＤＭ <7600> 、シチズン <7762>

15. サービス業(0283) +1.46 りたりこ <7366> 、カカクコム <2371> 、ＷＤＢ <2475>

16. 陸運業(0271) +1.37 福山運 <9075> 、センコーＨＤ <9069> 、ＮＸＨＤ <9147>

17. 化学(0257) +1.12 デクセリ <4980> 、扶桑化学 <4368> 、住友化 <4005>

18. 医薬品(0258) +0.89 参天薬 <4536> 、ゼリア新薬 <4559> 、住友ファーマ <4506>

19. 海運業(0272) +0.28 商船三井 <9104> 、飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107>

20. 繊維製品(0255) +0.18 クラボウ <3106> 、帝繊維 <3302> 、富士紡ＨＤ <3104>

21. 電気・ガス(0270) +0.12 レノバ <9519> 、Ｊパワー <9513> 、邦ガス <9533>

22. 倉庫・運輸(0274) +0.00 渋沢倉 <9304> 、住友倉 <9303> 、中央倉 <9319>

23. 電気機器(0266) -0.08 双葉電 <6986> 、Ｊディスプレ <6740> 、大崎電 <6644>

24. 鉄鋼(0262) -0.40 中部鋼鈑 <5461> 、大平金 <5541> 、ヨドコウ <5451>

25. 小売業(0277) -1.41 ゼンショＨＤ <7550> 、Ｔ－ＢＡＳＥ <3415> 、青山商 <8219>

26. 情報・通信業(0275) -1.86 ＪＭＤＣ <4483> 、ＥＭシステム <4820> 、アイスタイル <3660>

27. 金属製品(0264) -2.86 川田テク <3443> 、ＳＵＭＣＯ <3436> 、宮地エンジ <3431>

28. 空運業(0273) -3.10 ＡＮＡＨＤ <9202> 、ＪＡＬ <9201>

29. 建設業(0253) -4.19 テスＨＤ <5074> 、大成建 <1801> 、東鉄工 <1835>

30. その他製品(0269) -4.69 テクセンド <429A> 、ＴＯＰＰＡＮ <7911> 、大日印 <7912>

31. 不動産業(0282) -5.12 ＳＲＥＨＤ <2980> 、ミガロＨＤ <5535> 、住友不 <8830>

32. 機械(0265) -5.23 ＪＵＫＩ <6440> 、ＴＯＷＡ <6315> 、ＡＩＲＭＡＮ <6364>

33. 非鉄金属(0263) -5.72 ＪＸ金属 <5016> 、邦チタ <5727> 、平河ヒューテ <5821>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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