週間ランキング【値上がり率】 (5月15日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※5月15日終値の5月8日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9256> サクシード 東証Ｇ 113 1724 今期経常は11％増益へ
２. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ 112 910 最先端ＡＩ半導体の検査工程向け自動化装置開発を材料視
３. <7490> 日新商 東証Ｓ 76.4 2205 ＭＢＯ実施でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
４. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ 64.4 952 フィジカルＡＩシミュレーション基盤事業を本格始動
５. <4889> レナ 東証Ｇ 51.4 1905 切除不能膵がんなど対象のPAI-1阻害薬の第2相医師主導治験開始
６. <6518> 三相電機 東証Ｓ 48.1 1899 今期経常は51％増で4期ぶり最高益更新へ
７. <7183> あんしん保証 東証Ｓ 47.1 256 前期経常は2.4倍増益で着地、今期業績は非開示
８. <6480> トムソン 東証Ｐ 46.3 1800 ２７年３月期は営業益２倍を計画
９. <4367> 広栄化学 東証Ｓ 42.7 3030 住友化が株式交換で完全子会社化へ
10. <8283> ＰＡＬＴＡＣ 東証Ｐ 42.3 6631 メディパルが１株６６５０円でＴＯＢ
11. <4980> デクセリ 東証Ｐ 41.5 3849 中計目標値の引き上げを材料視
12. <6914> オプテクスＧ 東証Ｐ 39.0 4400 半導体設備投資需要回復で１～３月営業益は５９％増
13. <4351> 山田債権 東証Ｓ 37.4 1340
14. <7637> 白銅 東証Ｐ 33.9 3270 ２７年３月期は営業益５０％増を計画
15. <2180> サニーサイド 東証Ｓ 31.6 1315 アカツキによるＴＯＢ価格１３２０円にサヤ寄せ
16. <9691> 両毛システム 東証Ｓ 30.8 4970 ミツバと中部電が１株５２００円でＴＯＢ
17. <7366> りたりこ 東証Ｐ 29.9 1532 ２７年３月期は最終益２１％増を計画
18. <7537> 丸文 東証Ｐ 29.3 1581 配当方針の変更で今期増配
19. <3810> ＣＳＨＤ 東証Ｓ 28.9 375 仮想通貨関連
20. <5301> 東海カーボン 東証Ｐ 28.6 1530 通期業績・配当予想を引き上げ
21. <5644> メタルアート 東証Ｓ 28.3 6480 スパークス系によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
22. <5463> 丸一管 東証Ｐ 28.0 1922.5 今３月期営業２ケタ増益予想で過去最高更新し６００万株の自社株買いも発表
23. <3628> データＨＲ 東証Ｇ 27.4 581 27年3月期の営業損益予想は4.00億円の黒字、前期はコスト削減で黒字転換
24. <6570> 共和コーポ 東証Ｓ 27.3 1599 ２７年３月期営業益予想１４％増で１５円増配へ
25. <3551> ダイニック 東証Ｓ 27.3 1298 今期営業２ケタ増益予想と配当増額・自社株買いを評価
26. <6925> ウシオ電 東証Ｐ 25.9 4239 半導体需要追い風に２期連続営業増益へ
27. <6882> 三社電機 東証Ｓ 25.2 1376 半導体関連
28. <6357> 三精テクノロ 東証Ｓ 25.2 2634 今期経常は15％増で3期連続最高益、前期配当を10円増額・今期は5円増配へ
29. <1436> グリーンエナ 東証Ｇ 24.5 1853 系統用蓄電池事業が計画上回り２６年４月期業績は計画上振れ
30. <4368> 扶桑化学 東証Ｐ 24.5 4045 半導体向け主力製品成長し今期は過去最高益更新を計画
31. <7215> ファルテック 東証Ｓ 24.5 453
32. <5029> サークレイス 東証Ｇ 24.1 742 今期経常は2.2倍増で3期連続最高益更新へ
33. <4040> 南海化学 東証Ｓ 24.1 3790 ２７年３月期営業益予想３５％増で５円増配へ
34. <543A> ＡＲＣＨＩＯ 東証Ｐ 23.7 365 今期経常は56％増で13期ぶり最高益、5期ぶり8円で復配へ
35. <4320> ＣＥＨＤ 東証Ｓ 23.7 1499 人工知能関連
36. <7069> サイバーバズ 東証Ｇ 23.6 991 26年9月期通期業績予想の上方修正及び株式分割を発表
37. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ 23.1 1932 宇宙開発関連
38. <5232> 住友大阪 東証Ｐ 23.0 4898 今期経常は1％増益へ
39. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ 22.8 275 非開示だった今期営業は黒字浮上へ
40. <4005> 住友化 東証Ｐ 22.7 623.6 海外農薬中心に拡販し２７年３月期は最終益１５％増を計画
41. <5991> ニッパツ 東証Ｐ 22.3 3541 半導体プロセス部品やデータセンター関連拡大で今期営業益２９％増計画
42. <4246> ＤＮＣ 東証Ｐ 22.3 1069
43. <5036> ＪＢＳ 東証Ｐ 22.2 1734 ライセンス＆プロダクツ事業の好調で通期業績予想を上方修正
44. <5801> 古河電 東証Ｐ 21.4 54480 米コーニング株の急騰が刺激材料に
45. <6339> 新東工 東証Ｐ 21.2 1201 ２７年３月期は営業益９１％増を計画し４円増配
46. <6965> ホトニクス 東証Ｐ 21.1 2657 ＡＩ半導体需要追い風に２６年９月期業績予想を上方修正
47. <2371> カカクコム 東証Ｐ 21.0 3528 ＥＱＴが１株３０００円でＴＯＢを発表
48. <5892> ユトリ 東証Ｇ 21.0 2384 ２７年３月期も高成長継続へ
49. <3964> オークネット 東証Ｐ 20.8 1473 通期業績・配当予想を上方修正
50. <6134> ＦＵＪＩ 東証Ｐ 20.8 7993 ２７年３月期連続最高益・大幅増配へ
株探ニュース
※5月15日終値の5月8日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9256> サクシード 東証Ｇ 113 1724 今期経常は11％増益へ
２. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ 112 910 最先端ＡＩ半導体の検査工程向け自動化装置開発を材料視
３. <7490> 日新商 東証Ｓ 76.4 2205 ＭＢＯ実施でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
４. <3907> シリコンスタ 東証Ｓ 64.4 952 フィジカルＡＩシミュレーション基盤事業を本格始動
５. <4889> レナ 東証Ｇ 51.4 1905 切除不能膵がんなど対象のPAI-1阻害薬の第2相医師主導治験開始
６. <6518> 三相電機 東証Ｓ 48.1 1899 今期経常は51％増で4期ぶり最高益更新へ
７. <7183> あんしん保証 東証Ｓ 47.1 256 前期経常は2.4倍増益で着地、今期業績は非開示
８. <6480> トムソン 東証Ｐ 46.3 1800 ２７年３月期は営業益２倍を計画
９. <4367> 広栄化学 東証Ｓ 42.7 3030 住友化が株式交換で完全子会社化へ
10. <8283> ＰＡＬＴＡＣ 東証Ｐ 42.3 6631 メディパルが１株６６５０円でＴＯＢ
11. <4980> デクセリ 東証Ｐ 41.5 3849 中計目標値の引き上げを材料視
12. <6914> オプテクスＧ 東証Ｐ 39.0 4400 半導体設備投資需要回復で１～３月営業益は５９％増
13. <4351> 山田債権 東証Ｓ 37.4 1340
14. <7637> 白銅 東証Ｐ 33.9 3270 ２７年３月期は営業益５０％増を計画
15. <2180> サニーサイド 東証Ｓ 31.6 1315 アカツキによるＴＯＢ価格１３２０円にサヤ寄せ
16. <9691> 両毛システム 東証Ｓ 30.8 4970 ミツバと中部電が１株５２００円でＴＯＢ
17. <7366> りたりこ 東証Ｐ 29.9 1532 ２７年３月期は最終益２１％増を計画
18. <7537> 丸文 東証Ｐ 29.3 1581 配当方針の変更で今期増配
19. <3810> ＣＳＨＤ 東証Ｓ 28.9 375 仮想通貨関連
20. <5301> 東海カーボン 東証Ｐ 28.6 1530 通期業績・配当予想を引き上げ
21. <5644> メタルアート 東証Ｓ 28.3 6480 スパークス系によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
22. <5463> 丸一管 東証Ｐ 28.0 1922.5 今３月期営業２ケタ増益予想で過去最高更新し６００万株の自社株買いも発表
23. <3628> データＨＲ 東証Ｇ 27.4 581 27年3月期の営業損益予想は4.00億円の黒字、前期はコスト削減で黒字転換
24. <6570> 共和コーポ 東証Ｓ 27.3 1599 ２７年３月期営業益予想１４％増で１５円増配へ
25. <3551> ダイニック 東証Ｓ 27.3 1298 今期営業２ケタ増益予想と配当増額・自社株買いを評価
26. <6925> ウシオ電 東証Ｐ 25.9 4239 半導体需要追い風に２期連続営業増益へ
27. <6882> 三社電機 東証Ｓ 25.2 1376 半導体関連
28. <6357> 三精テクノロ 東証Ｓ 25.2 2634 今期経常は15％増で3期連続最高益、前期配当を10円増額・今期は5円増配へ
29. <1436> グリーンエナ 東証Ｇ 24.5 1853 系統用蓄電池事業が計画上回り２６年４月期業績は計画上振れ
30. <4368> 扶桑化学 東証Ｐ 24.5 4045 半導体向け主力製品成長し今期は過去最高益更新を計画
31. <7215> ファルテック 東証Ｓ 24.5 453
32. <5029> サークレイス 東証Ｇ 24.1 742 今期経常は2.2倍増で3期連続最高益更新へ
33. <4040> 南海化学 東証Ｓ 24.1 3790 ２７年３月期営業益予想３５％増で５円増配へ
34. <543A> ＡＲＣＨＩＯ 東証Ｐ 23.7 365 今期経常は56％増で13期ぶり最高益、5期ぶり8円で復配へ
35. <4320> ＣＥＨＤ 東証Ｓ 23.7 1499 人工知能関連
36. <7069> サイバーバズ 東証Ｇ 23.6 991 26年9月期通期業績予想の上方修正及び株式分割を発表
37. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ 23.1 1932 宇宙開発関連
38. <5232> 住友大阪 東証Ｐ 23.0 4898 今期経常は1％増益へ
39. <3656> ＫＬａｂ 東証Ｐ 22.8 275 非開示だった今期営業は黒字浮上へ
40. <4005> 住友化 東証Ｐ 22.7 623.6 海外農薬中心に拡販し２７年３月期は最終益１５％増を計画
41. <5991> ニッパツ 東証Ｐ 22.3 3541 半導体プロセス部品やデータセンター関連拡大で今期営業益２９％増計画
42. <4246> ＤＮＣ 東証Ｐ 22.3 1069
43. <5036> ＪＢＳ 東証Ｐ 22.2 1734 ライセンス＆プロダクツ事業の好調で通期業績予想を上方修正
44. <5801> 古河電 東証Ｐ 21.4 54480 米コーニング株の急騰が刺激材料に
45. <6339> 新東工 東証Ｐ 21.2 1201 ２７年３月期は営業益９１％増を計画し４円増配
46. <6965> ホトニクス 東証Ｐ 21.1 2657 ＡＩ半導体需要追い風に２６年９月期業績予想を上方修正
47. <2371> カカクコム 東証Ｐ 21.0 3528 ＥＱＴが１株３０００円でＴＯＢを発表
48. <5892> ユトリ 東証Ｇ 21.0 2384 ２７年３月期も高成長継続へ
49. <3964> オークネット 東証Ｐ 20.8 1473 通期業績・配当予想を上方修正
50. <6134> ＦＵＪＩ 東証Ｐ 20.8 7993 ２７年３月期連続最高益・大幅増配へ
株探ニュース