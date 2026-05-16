　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※5月15日終値の5月8日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9256> サクシード　　東証Ｇ　　　113　　1724　 今期経常は11％増益へ
２. <4392> ＦＩＧ　　　　東証Ｐ　　　112 　　910　 最先端ＡＩ半導体の検査工程向け自動化装置開発を材料視
３. <7490> 日新商　　　　東証Ｓ 　　76.4　　2205　 ＭＢＯ実施でＴＯＢ価格にサヤ寄せ
４. <3907> シリコンスタ　東証Ｓ 　　64.4 　　952　 フィジカルＡＩシミュレーション基盤事業を本格始動
５. <4889> レナ　　　　　東証Ｇ 　　51.4　　1905　 切除不能膵がんなど対象のPAI-1阻害薬の第2相医師主導治験開始
６. <6518> 三相電機　　　東証Ｓ 　　48.1　　1899　 今期経常は51％増で4期ぶり最高益更新へ
７. <7183> あんしん保証　東証Ｓ 　　47.1 　　256　 前期経常は2.4倍増益で着地、今期業績は非開示
８. <6480> トムソン　　　東証Ｐ 　　46.3　　1800　 ２７年３月期は営業益２倍を計画
９. <4367> 広栄化学　　　東証Ｓ 　　42.7　　3030　 住友化が株式交換で完全子会社化へ
10. <8283> ＰＡＬＴＡＣ　東証Ｐ 　　42.3　　6631　 メディパルが１株６６５０円でＴＯＢ
11. <4980> デクセリ　　　東証Ｐ 　　41.5　　3849　 中計目標値の引き上げを材料視
12. <6914> オプテクスＧ　東証Ｐ 　　39.0　　4400　 半導体設備投資需要回復で１～３月営業益は５９％増
13. <4351> 山田債権　　　東証Ｓ 　　37.4　　1340　
14. <7637> 白銅　　　　　東証Ｐ 　　33.9　　3270　 ２７年３月期は営業益５０％増を計画
15. <2180> サニーサイド　東証Ｓ 　　31.6　　1315　 アカツキによるＴＯＢ価格１３２０円にサヤ寄せ
16. <9691> 両毛システム　東証Ｓ 　　30.8　　4970　 ミツバと中部電が１株５２００円でＴＯＢ
17. <7366> りたりこ　　　東証Ｐ 　　29.9　　1532　 ２７年３月期は最終益２１％増を計画
18. <7537> 丸文　　　　　東証Ｐ 　　29.3　　1581　 配当方針の変更で今期増配
19. <3810> ＣＳＨＤ　　　東証Ｓ 　　28.9 　　375　 仮想通貨関連
20. <5301> 東海カーボン　東証Ｐ 　　28.6　　1530　 通期業績・配当予想を引き上げ
21. <5644> メタルアート　東証Ｓ 　　28.3　　6480　 スパークス系によるＴＯＢ価格にサヤ寄せ
22. <5463> 丸一管　　　　東証Ｐ 　　28.0　1922.5　 今３月期営業２ケタ増益予想で過去最高更新し６００万株の自社株買いも発表
23. <3628> データＨＲ　　東証Ｇ 　　27.4 　　581　 27年3月期の営業損益予想は4.00億円の黒字、前期はコスト削減で黒字転換
24. <6570> 共和コーポ　　東証Ｓ 　　27.3　　1599　 ２７年３月期営業益予想１４％増で１５円増配へ
25. <3551> ダイニック　　東証Ｓ 　　27.3　　1298　 今期営業２ケタ増益予想と配当増額・自社株買いを評価
26. <6925> ウシオ電　　　東証Ｐ 　　25.9　　4239　 半導体需要追い風に２期連続営業増益へ
27. <6882> 三社電機　　　東証Ｓ 　　25.2　　1376　 半導体関連
28. <6357> 三精テクノロ　東証Ｓ 　　25.2　　2634　 今期経常は15％増で3期連続最高益、前期配当を10円増額・今期は5円増配へ
29. <1436> グリーンエナ　東証Ｇ 　　24.5　　1853　 系統用蓄電池事業が計画上回り２６年４月期業績は計画上振れ
30. <4368> 扶桑化学　　　東証Ｐ 　　24.5　　4045　 半導体向け主力製品成長し今期は過去最高益更新を計画
31. <7215> ファルテック　東証Ｓ 　　24.5 　　453　
32. <5029> サークレイス　東証Ｇ 　　24.1 　　742　 今期経常は2.2倍増で3期連続最高益更新へ
33. <4040> 南海化学　　　東証Ｓ 　　24.1　　3790　 ２７年３月期営業益予想３５％増で５円増配へ
34. <543A> ＡＲＣＨＩＯ　東証Ｐ 　　23.7 　　365　 今期経常は56％増で13期ぶり最高益、5期ぶり8円で復配へ
35. <4320> ＣＥＨＤ　　　東証Ｓ 　　23.7　　1499　 人工知能関連
36. <7069> サイバーバズ　東証Ｇ 　　23.6 　　991　 26年9月期通期業績予想の上方修正及び株式分割を発表
37. <186A> アストロＨＤ　東証Ｇ 　　23.1　　1932　 宇宙開発関連
38. <5232> 住友大阪　　　東証Ｐ 　　23.0　　4898　 今期経常は1％増益へ
39. <3656> ＫＬａｂ　　　東証Ｐ 　　22.8 　　275　 非開示だった今期営業は黒字浮上へ
40. <4005> 住友化　　　　東証Ｐ 　　22.7 　623.6　 海外農薬中心に拡販し２７年３月期は最終益１５％増を計画
41. <5991> ニッパツ　　　東証Ｐ 　　22.3　　3541　 半導体プロセス部品やデータセンター関連拡大で今期営業益２９％増計画
42. <4246> ＤＮＣ　　　　東証Ｐ 　　22.3　　1069　
43. <5036> ＪＢＳ　　　　東証Ｐ 　　22.2　　1734　 ライセンス＆プロダクツ事業の好調で通期業績予想を上方修正
44. <5801> 古河電　　　　東証Ｐ 　　21.4 　54480　 米コーニング株の急騰が刺激材料に
45. <6339> 新東工　　　　東証Ｐ 　　21.2　　1201　 ２７年３月期は営業益９１％増を計画し４円増配
46. <6965> ホトニクス　　東証Ｐ 　　21.1　　2657　 ＡＩ半導体需要追い風に２６年９月期業績予想を上方修正
47. <2371> カカクコム　　東証Ｐ 　　21.0　　3528　 ＥＱＴが１株３０００円でＴＯＢを発表
48. <5892> ユトリ　　　　東証Ｇ 　　21.0　　2384　 ２７年３月期も高成長継続へ
49. <3964> オークネット　東証Ｐ 　　20.8　　1473　 通期業績・配当予想を上方修正
50. <6134> ＦＵＪＩ　　　東証Ｐ 　　20.8　　7993　 ２７年３月期連続最高益・大幅増配へ

株探ニュース