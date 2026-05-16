本日5月16日（土）よる10時 日本テレビ系で放送の「追跡取材 news LOG」（毎週土曜よる10時〜10時54分放送）。

「追跡取材 news LOG」は、“取材プロセス”を通じて新しい真相に迫る、追跡ドキュメンタリー型ニュース番組。本日放送の特集の一部を一足先にご紹介。

※放送内容は変更になることがございます

■大谷翔平を8年追い続ける番記者に密着

今シーズン、3年ぶりに開幕から“二刀流”として出場を続けるロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手。今回は、8年にわたり、大谷選手の一挙手一投足を追い続ける報知新聞の番記者をLOG！開幕直後の3月から番記者の密着取材を続けていくと、二刀流で挑戦を続ける大谷選手の、今まで見たことのない姿が明らかに。

投球フォームのズレをなくすため「口にペンをくわえ投球練習」するという、普段は見ることのできない貴重なシーンの撮影に成功。さらに、バッティングの操作性を高めるために使用した「くり抜きバット」の存在など、番記者も8年の間で初めて見ることのできた大谷選手の様子を「追跡取材 news LOG」のカメラが捉えた。

多い日には新聞紙面とネット配信を合わせ30本以上の記事を出すという番記者。大谷選手の小さな変化も見逃さず、試合前の練習や監督、関係者からも細かく情報を集めていく。さらに、メジャーリーグならではとも言える、飛行機を使った数百キロの大移動を伴う取材も。そんな、全てを追いかけ続けてきた番記者だからこそ知る“大谷翔平”とは？また、注目している今年ならではのポイントとは？

■番組概要

「追跡取材 news LOG」

毎週土曜よる10時〜10時54分放送

（22局＋ABS、YBS、KNB、JRT、RKC、TOS／生放送）

【出演者】

メインキャスター 和久田麻由子、森圭介（日本テレビアナウンサー）

【製作著作】

日本テレビ

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