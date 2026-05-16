超ウマッッッ！！【ファミマ】コーヒーのお供にしたい「新作スイーツ」

コーヒーのお供に選びたくなる、美味しそうな「新作スイーツ」が【ファミリーマート】に登場。抹茶系からチョコ系までさまざまなスイーツが集まっており、その日の気分に合わせて毎日違うスイーを食べるのも良いかも。今回は、スイーツマニアのInstagram投稿から、FTN編集部イチオシの新作スイーツをご紹介。休憩時間や帰宅前に、ぜひお近くのファミマに寄ってみて。

カロリー控えめな抹茶のケーキ

片手で食べられる手軽さが嬉しい、「宇治抹茶スティックケーキ」。インスタグラマー@sujiemonさん曰く「甘すぎず、渋すぎず、食べやすい味わい」とのことで、コーヒーに合わせても良いし、緑茶とも相性が良さそうです。161kcalと、スイーツにしては控えめなので、カロリーが気になる人もぜひチェックしてみて。新緑の季節にぴったりなグリーンが映える、おしゃれな見た目もポイント。

あの有名菓子とのコラボスイーツ

ファミマと【森永製菓】とのコラボで登場したのは、「エンゼルパイ」をイメージしたスイーツ、「生エンゼルパイ」。ビスケットで、マシュマロとホイップクリームがサンドされており、ほどよい食べ応えを感じられそう。外側はチョココーティングされているため、チョコの風味やホイップ & マシュマロの甘さが、苦みのあるコーヒーとベストマッチになる予感。

キャラメル尽くしのプリン

同じく森永とのコラボで登場した「窯出しとろける森永ミルクキャラメルプリン」。キャラメル風味のプリンにキャラメルソースをトッピングした、キャラメル尽くしのスイーツです。キャラメルの香ばしさが、コーヒーの風味を引き立ててくれるかも。トッピングのないシンプルな仕上がりで、食後のデザートにも食べやすそう。軽めのスイーツが食べたい時にぜひ選んでみて。

歯ごたえと濃厚な甘さを楽しむクレープ

@sujiemonさんが「ゴツいチョコクランブルが超うまい！」と絶賛しているのは、食べ応えのありそうな「小枝クレープ」。同じく森永とのコラボで、チョコレート菓子「小枝」のフォルムはそのまま、大きくしてクレープで包んだ意外性のあるスイーツです。@sujiemonさん曰く「濃厚な甘さのチョコクリーム」もポイントになっているようで、チョコの甘さで疲れを癒したい時にぴったりかも。程よい歯ごたえもありそうなので、深みのあるコーヒーのお供に食べれば、リフレッシュできるはず。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino