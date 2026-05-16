「また今度ね♡」が口癖のママ友が「ごめんなさい」バッグいっぱいの“借りパク品”を返却した理由

些細な借りものを、なかなか返してくれないママ友のOさん。

周りがやきもきするなか、Oさん自身に起きた転機となる出来事とは！？

筆者の友人M子が実際に体験したエピソードをご紹介します。

「うっかり」な彼女

幼稚園のママ友Oさんは、誰かにものを借りたまま、なかなか返さない人。

明るく気さくでいい人ですが、「借りたものをすぐ返す」という感覚が驚くほどない様子。

絵本、スモック、レインコートなど、ママ友から借りるものはほんの些細なもの。

借りるたびに



「助かる、ありがとう！ 今度返すね～」



と言うのですが、その「今度」が、待てど暮らせどずっと来ないのです。

催促すれば、返してくれるけど……

しびれを切らしてOさんに催促すると

「あっ、ごめん！ 忘れてた！」



と言って笑いながら返してくれますが、そのうちまた、同じことが起きるのです。

催促する方も気を使うし、疲れるもの。

私はそのたび



「まあ、いい人だし……」



と飲み込んでいました。

Oさんの焦りの理由とは！？

そんなある日。

Oさんが幼稚園で、珍しく焦りながら



「ママ友の子に貸した自転車が、全然返って来ないの！」

と言っていました。

貸してから何日も戻って来ず、



「まだ戻って来ないの？」



と子供も不安に思っているそう。

「連絡したんだけど、『あ、そうだった！』って言われるだけで……」



とかなり不満顔でした。