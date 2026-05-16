「また今度ね♡」が口癖のママ友が「ごめんなさい」バッグいっぱいの“借りパク品”を返却した理由
些細な借りものを、なかなか返してくれないママ友のOさん。
周りがやきもきするなか、Oさん自身に起きた転機となる出来事とは！？
筆者の友人M子が実際に体験したエピソードをご紹介します。
「うっかり」な彼女
幼稚園のママ友Oさんは、誰かにものを借りたまま、なかなか返さない人。
明るく気さくでいい人ですが、「借りたものをすぐ返す」という感覚が驚くほどない様子。
絵本、スモック、レインコートなど、ママ友から借りるものはほんの些細なもの。
借りるたびに
「助かる、ありがとう！ 今度返すね～」
と言うのですが、その「今度」が、待てど暮らせどずっと来ないのです。
催促すれば、返してくれるけど……
しびれを切らしてOさんに催促すると
「あっ、ごめん！ 忘れてた！」
と言って笑いながら返してくれますが、そのうちまた、同じことが起きるのです。
催促する方も気を使うし、疲れるもの。
私はそのたび
「まあ、いい人だし……」
と飲み込んでいました。
Oさんの焦りの理由とは！？
そんなある日。
Oさんが幼稚園で、珍しく焦りながら
「ママ友の子に貸した自転車が、全然返って来ないの！」
と言っていました。
貸してから何日も戻って来ず、
「まだ戻って来ないの？」
と子供も不安に思っているそう。
「連絡したんだけど、『あ、そうだった！』って言われるだけで……」
とかなり不満顔でした。