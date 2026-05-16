日本競輪選手養成所（神山雄一郎所長）の第131回（男子74人）、第132回（女子18人）選手候補生入所式が15日、静岡県伊豆市の同所で行われた。

選手候補生の親族や来賓ら約130人が列席。神山雄一郎所長（58）が式辞を述べ、131回の佐藤文彦候補生（35）、132回の金子梨亜候補生（26）が「入所生代表誓いの詞」を読み上げた。

131回には父がS級1班の中村浩士（48＝千葉）、兄に129期でデビュー戦の松山で完全Vを果たした嶺央（21＝千葉）を持つ中村孔翼候補生（こうすけ、18＝千葉）がいる。25年全国高校総合体育大会（インターハイ）スプリント1位の実力派だ。

小岩虎ノ介候補生（18＝大分）は父が小岩大介（42＝大分）。25年全国高校選抜自転車競技大会1キロタイムトライアル1位だ。

女子の注目は鶴葵衣候補生（18＝福岡）。25年全国高校選抜自転車競技大会、インターハイともに1キロタイムトライアルで1位。兄は鶴淳志（26＝福岡）、健志（27＝福岡）だ。

131回生、132回生は約10カ月間の養成期間を経て、来年3月卒業。5月のデビューを目指す。