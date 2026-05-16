眉が浮いて見える理由はここ！自眉に馴染む眉メイクの正解テクニック

トップアイデザイナーのクボタマイです。眉メイクのお悩みの中でも特に多いのが、「なんだか眉だけ浮いて見える…」という違和感。実は少しポイントを見直すだけで、顔全体に自然と馴染む眉に近づけるんです♡今回は、眉が浮いて見える原因と、垢抜けて見える眉メイクのコツをご紹介します。

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眉が浮いて見える原因

眉が浮いて見える原因は、顔全体とのバランスがチグハグになっていること。

特に色・濃さ・質感のどれかに違和感があると、眉だけが悪目立ちして見えてしまいます。

まずはお顔全体を見ながら、どこに違和感があるのかチェックしてみましょう！

色を合わせる

髪色やメイクと眉色が合っていないことも、眉が浮いて見える原因のひとつです。

例えば、髪色がブラウンなのに眉が黒すぎると重たい印象に。

反対に、黒髪なのに眉が明るすぎると、顔全体の印象がぼやけて見えてしまいます。

髪色に合わせて、アイブロウパウダーや眉マスカラで色味を調整すると、一気に垢抜けた印象に♡

また、メイクの色味に合わせるのもおすすめです。

同系色でまとめたり、アイシャドウに使ったカラーを眉にもほんのり取り入れると、簡単に統一感が出せます◎

質感は雰囲気に合わせる

眉は質感によって印象が大きく変わります。

なりたいイメージや、その日のファッション・メイクに合わせて質感を変えることで、より自然に馴染みやすくなります♡

キリッとした印象×ペンシル

洗練された大人っぽい印象にしたいときは、ペンシルやリキッドで輪郭を程よくはっきり描くのがおすすめ◎

やわらかい印象×パウダー

女性らしくふんわりとした雰囲気にしたい場合は、パウダーをメインに使ってやさしく仕上げるとぴったりです♡

ヘルシーな印象×クリアマスカラ

ヘルシーで抜け感のある印象にしたいときは、クリアマスカラで毛流れを整えながら立体感を出すのがおすすめです。

その日のファッションの雰囲気に合わせて眉の質感を変えるのも◎

眉は、色・濃さ・質感をお顔全体に合わせることで、ぐっと自然に馴染みます。

自分の雰囲気に合った眉メイクで、ぜひ垢抜けた印象を楽しんでみてくださいね♡