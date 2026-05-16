100均の箱で作業効率爆上がり！ありそうでなかった長方形！狭いスペースを有効活用できるよ！

丸いザルの中で葉物野菜を洗うと、折れ曲がってしまい、見た目が悪くなるのが残念…。セリアには、そんな悩みを解消するアイテムがあります！細長い形状で、ほうれん草やアスパラも折らずに入れることができ、さらにシンクに渡して使えるのがポイント。キッチンの限られたスペースをムダなく使いたい人にオススメです。

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商品情報

商品名：伸縮式ザルストレーナー

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：23.7〜35.3×12×5.2cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4991203213136

葉物野菜がスッと収まる細長フォルム！セリアの『伸縮式ザルストレーナー』

よくある丸型のザルだと、ほうれん草やアスパラを入れた時に曲がったり、はみ出したりしがちですよね。洗うたびに向きを変えるのはちょっと面倒に思っていました。

そんな中、セリアで長方形のザルを発見！『伸縮式ザルストレーナー』は、ほうれん草などの葉物野菜も真っ直ぐ入れやすく、長い食材をそのまま収めやすい形になっています。

今までありそうでなかった待望のタイプに筆者は大喜び。見つけた瞬間、即カゴINしました♡

このザルは引っ張るだけでサイズ調整ができる作りです。最短約23.7cmから、最長約35.3cmまで段階的に伸ばせるので、食材や用途に合わせて長さを変えられます。

長方形なので作業台の奥にも収まりやすく、スペースを有効活用できます。



早速、ほうれん草を洗うときに使ってみました！食材を無理に折り曲げることなく、そのまま入れられるから、キレイな状態を保ちやすいのが良かったです。

野菜も！カトラリーも！まとめて水切りしやすい！

野菜の水切りだけでなく、カトラリーの水切りにも便利です。スプーンやフォークのような細長いものを並べやすく、最大まで伸ばせば菜箸のような長物もそのまま置けます。

ザルの両サイドには小さな出っ張りが付いており、この部分を使ってシンクの縁に渡して設置することができました。

出っ張り自体は小さいですが、我が家のシンクではしっかり安定。もちろんシンクとの相性はありそうですが、問題なく使えました。

作業台に直置きにならないので、調理スペースを圧迫しにくく、コンパクトなキッチンでも邪魔になりにくいと感じます。

空中に水切りスペースを増やせる感覚なので、「置く場所が足りない」が解決しますよ。

使わない時は縮めてコンパクトに収納できるので、キッチンで場所を取りにくいのも助かります。

耐熱温度は80℃で、食洗機と食器乾燥機は使用不可。熱湯を使って洗うのは避けた方がよさそうです。

今回は、セリアの『伸縮式ザルストレーナー』をご紹介しました。“長さが足りない問題”をスッキリ解消してくれる形で、狭いキッチンでも作業スペースを確保しながら使えます。

気になる方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。