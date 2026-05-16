何に使うかわかる〜？ワイドサイズでしっかり留まる！弱点を克服した100均の優秀クリップ

開封済みの食品の袋を留めるのに便利なクリップ。ただ、サイズが小さかったり、滑りやすいものだとしっかり封を閉じられず頼りない部分も…。そんな悩みを解消してくれる『フードクリップ』をダイソーで発見しました！こちらは食品保存用クリップにありがちな弱点を克服した商品。家事ストレスも減らしてくれて優秀です！

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商品情報

商品名：フードクリップ（1個、15.2cm×8.5cm×4.5cm）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：15.2cm×8.5cm×4.5cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480642949

ワイドサイズでしっかり留まる！ダイソーの『フードクリップ』

開封済みの食品の袋を留めておくのに便利なクリップ。ただ、サイズが小さかったり、滑りやすいものだとしっかり封を閉じられず、これで大丈夫かな…ということが多々あります。

そこで今回は、ダイソーで見つけた『フードクリップ（1個、15.2cm×8.5cm×4.5cm）』をご紹介します。ワイドサイズのクリップです。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、キッチングッズ売り場に陳列されていました。

持ち手部分には絶妙なくぼみがあり、指が自然に収まる形状になっているのが特徴です。

わずかに凹凸もあり、グリップのような役割も◎指が滑りにくく、しっかりつまむことができます。

くぼみのおかげで力が入れやすく、開閉がスムーズ。毎日の家事ストレスを減らしてくれる親切設計です。

厚手の袋でも滑りにくい設計◎お菓子やストック食材に！

有効幅が15.2cmとワイドなので、スナック菓子の袋などを一気に挟み込むことができます。

挟む内側部分に凹凸があり、厚手の袋でも滑りにくく強力に保持できます。

食べかけのお菓子や、ストック食材の保存に便利。さらに、ジップ付き袋か密閉容器に入れておけば、より安心して保管できます。

便利なクリップですが、冷凍庫での使用はNGです。破損の恐れがあるため、常温または冷蔵の範囲内で使用が推奨されます。

また、完全密封はできません。液体が入った袋の密閉などには向かないので、使用の際は注意が必要です。

今回は、ダイソーの『フードクリップ（1個、15.2cm×8.5cm×4.5cm）』をご紹介しました。

シンプルなデザインで、キッチンに馴染みやすいのも嬉しいかぎり。いくつも買い揃えたくなる、地味に便利なアイテムでした！

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。