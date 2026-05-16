アイデア力に拍手！“アレ”仕様に早変わり！使い心地も抜群な100均の高機能ビニールポーチ

ビニールポーチは気軽に使いやすい反面、使い勝手や通気性の面で正直イマイチな印象…。使いやすくてお手頃なポーチを探していたら、ダイソーで優秀な商品と出会いました！メイン＋2ポケット仕様で使い勝手抜群。湿気を逃がしやすい構造で、清潔に使用できるのが嬉しいです。さらに、あんな使い方もできるなんて…！

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商品情報

商品名：持ち手付スクエアメッシュポーチ（カラー）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480943527

200円にしては機能的！ダイソーの『持ち手付スクエアメッシュポーチ』

旅行やレジャーにはビニールポーチが便利ですよね。ただ、プチプラのビニールポーチはシンプルなものが多く、使い勝手や通気性の面でイマイチな印象。

使いやすくてお手頃なポーチがあったらいいのに…と思っていたら、ダイソーでぴったりな商品を発見！『持ち手付スクエアメッシュポーチ（カラー）』をご紹介します。

価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、ポーチ売り場に陳列されていました。

メインスペースの他に、内ポケットと外ポケットが付いていて整理整頓しやすい構造になっています。外ポケットはファスナーが大きく開く仕様で、物を取り出しやすいのも嬉しいポイント！

さらに、持ち手が付いていて持ち運びやすさも抜群。浴場や洗面所への移動時も、指に引っ掛けてスマートに持ち運べます。

メインスペースは奥行きのあるマチ付きで、ミニボトルがスッキリ収まります。

大きなボトルなどは入れにくいですが、トラベルサイズの小さな容器であれば必要なものをひとまとめにしやすいです。

内ポケットも備わっており、バラけやすいサンプルコスメなどの整理に便利。

メッシュ素材になっているので、ファスナーを開けておけばポケット内に溜まった水分も乾きやすいです。

外ポケットはマチがないタイプです。ボディシートやヘアゴムなど、サッと取り出したい薄手のものを分けて収納するのにぴったりです。

また、メインスペースとファスナーポケットの間の仕切りもメッシュ素材になっています。湿気が気になるときはファスナーを開けておけば、中にこもった水分を逃がしやすく快適に使用できます。

外ポケットには缶バッジなどを入れれば推し活用に早変わり！

中のメッシュ部分に缶バッジを取り付ければ、クリアな表面から中身が見える推し活ポーチに早変わり！実用的なトラベルポーチが、自分だけのオリジナルケースにアレンジできます。

小物を入れるだけで、普段使いのポーチを簡単に自分好みに変身させることが可能。大人もこっそり推し活ができておすすめです！

今回は、ダイソーの『持ち手付スクエアメッシュポーチ（カラー）』をご紹介しました。

買い替えやすい220円という価格も嬉しいかぎり！ずっと販売していてほしいくらい、使い勝手の良い優秀なポーチです。

機能的なビニールポーチをお探しの方におすすめなので、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。