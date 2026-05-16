100均で200円！「まるで無印みたい」「収納力もバッチリ」バッグの中が整う頼れる相棒

ダイソーで見つけた『カラーハンドルジュートポーチ』が、200円とは思えない高見えアイテムでした！無印良品を思わせるナチュラルなデザインに加え、コスメやガジェット類がしっかり入る収納力も魅力。さらに、カラビナを付ければ外付けポーチとしても活躍します。バッグの中をすっきり整えたい人におすすめですよ♪

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商品情報

商品名：カラーハンドルジュートポーチ

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480823379

バッグの中が整う！無印にありそうな取っ手付きポーチをチェック

ダイソーのバッグ売り場で、「これ無印っぽくない…？」と思わず手に取ってしまった『カラーハンドルジュートポーチ』。

素材はジュート（植物繊維）と綿を使用しており、ナチュラルな風合いが魅力。まるで雑貨屋さんで買ったような高見え感があります。

おすすめの使い方は、カラビナを付けて外付けポーチとして使うアレンジ。ハンドル部分にカラビナを通せば、バッグの持ち手に簡単に取り付けられます。

シンプルで落ち着いた印象なので、どんなバッグにも自然に馴染んでくれるのが嬉しいポイント。すぐに取り出したいものを入れておけば、使い勝手抜群です。

ミニバッグ感覚で大活躍！ダイソーの『カラーハンドルジュートポーチ』

見た目はコンパクトですが、実際に使ってみると収納力は想像以上。底マチがしっかりしているので、厚みのあるクッションファンデーションやリップなどのコスメを入れても余裕があります。

しかも持ち手付きなので、バッグからサッと取り出してそのまま持ち歩けるのも便利。化粧直しのときにも大変助かります。

さらに、ガジェット収納にもぴったり。イヤホンや充電ケーブルなど、バッグの中で絡まりがちな小物をまとめるのにちょうどいいサイズ感です。

ACアダプターまで無理なく入るので、実用性と可愛さを両立できる、大人女子にぴったりのアイテムです。

今回はダイソーの『カラーハンドルジュートポーチ』をご紹介しました。

洗濯やアイロンは不可なので取り扱いには注意が必要です。また、素材特有のにおいや繊維の飛び出しが気になる場合もありますが、それもジュートならではの味わいといえそうです。

シンプルで長く使えるデザインだからこそ、ひとつ持っておくと重宝しますよ！気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。