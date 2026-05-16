先の大戦の遺構、今も残る特殊な線路「三線軌条」　京急逗子線がたどった日本海軍と引き込み線の歴史

京急電鉄の金沢八景駅（横浜市金沢区）の西側一帯には、鉄道ファンなら誰もが知るところにある鉄道車両メーカーがある。この地には戦前、横須賀海軍鎮守府の管轄下にあった研究・実験機関「海軍航空技術廠（かいぐんこうくうぎじゅつしょう）」の支廠が存在した。太平洋戦争末期の1944（昭和19）年になると、軍事物資や資器材を運ぶことを目的に、省線逗子駅（現・JR逗子駅）からつながる引き込み線が、この支廠まで建設された。その名残は、「三線軌条」と呼ばれる異なる二つの軌間（レール幅）の車両が走行できる線路として、今も見ることができる。なぜ、こうした特殊な線路が現在も生き残っているのか。京急逗子線の歴史に探る”三線軌条の誕生秘話”について、ひも解いてみたい。

※トップ画像は、京急電鉄金沢八景駅から鉄道車両メーカーへと続く、異なるレール幅による特殊な線路「三線軌条」。こうした線路は、神奈川県を走る箱根登山電車の一部区間にも見ることができる＝2026年5月13日、横浜市金沢区

先の大戦と海軍引き込み線の建設

横浜市金沢区と逗子市逗子を結ぶ京急電鉄逗子線が開通したのは、今から96年前の1930（昭和5）年4月のことで、当時は京急電鉄の前身となる湘南電気鉄道（1925年創立→のちの京浜電気鉄道）の路線だった。先の大戦が激化していった1944（昭和19）年3月になると、東急湘南線（当時）金沢八景駅の西側一帯に存在した海軍航空技術廠支廠（現・総合車両製作所を含む一帯／横浜市金沢区）と省線逗子駅（現・JR逗子駅）とを結ぶ「軍用線」の建設が計画された。

当時の京浜電気鉄道は合併施策により「大東急」の路線となっており、逗子線も東急湘南逗子線と呼ばれていた。1943（昭和18）年になると、戦時下の命令によって複線だった逗子線の金沢八景駅〜湘南逗子駅（→京浜逗子駅→新逗子駅→現在の逗子・葉山駅）間の上り線は撤去され、単線運転を行っていた。1944年（昭和19）年7月になると、軍用線の計画は具体化し、すでに撤去されていた金沢八景駅〜神武寺駅（逗子市池子）間の上り線用地に、「海軍航空技術廠支廠引き込み線」を敷設することになった。

建設にあたっては、日本海軍横須賀鎮守府と東急（当時）との間で次の申し合わせが行われていた。

◆逗子線を将来、複線に戻す場合には軍用引き込み線は敷地外に移転すること。

◆敷地利用、共用区間使用（金沢八景駅構内）を含め、軍側は東急に使用料を支払うこと。

◆引き込み線の建設によって移転する神武寺駅の土地は、軍が東急へ無償提供すること。

◆神武寺駅移転および金沢八景駅構内の工事は、東急が施工する。なお、工事費は軍負担、資材等も軍より支給し、完成後は東急の財産とすること。

◆軍用線の敷設工事は、運通省（当時の運輸通信省）で施工するよう軍から要請すること。

これを踏まえて東急（当時）は、1944（昭和19）年8月に東急逗子線工事方法変更認可申請を運通省（当時の運輸通信省）に対して行った。そのなかには、軍用引き込み線は海軍において敷設すること、軍用線を新設するために神武寺駅を逗子駅寄りに277m移設すること、金沢八景駅の構内は軍用線を単独で敷設することができないので、当社線（東急線）で敷設し、海軍引き込み線と共同使用とすることなどを盛り込んだ。

1944（昭和19）年に東京急行電鉄（大東急当時）から運通省（当時の運輸通信省）あてに提出された「逗子線工事方法変更認可申請書」＝資料／国立公文書館蔵

横浜市金沢区の車両メーカーからJR逗子駅（神奈川県逗子市）へと至る鉄道線路略図＝資料／国立公文書館蔵

三線軌条の誕生と旧軍施設の一時使用許可

省線逗子駅から金沢八景の地にあった海軍航空技術廠支廠までの軍用線（海軍航空技術廠支廠引き込み線）が、いつから使用を開始したのかといった具体的な時期はわかっていない。これは、先の大戦が終息すると同時に”関係書類”は焼き捨てられたため記録は消失しており、1944（昭和19）年9月に神武寺駅の移転が完了したことが、わずかな記録として残るのみだ。おそらく、この時期以後に軍用線による貨物輸送が開始されたものと思われる。また、この軍用線（引き込み線）の終点が、支廠敷地内にあったのか、どこに荷卸し場があったのかなど不明な点も多い（後述）。

当時の東急逗子線の線路（レール）幅は、京急電鉄となった今も変わらない1435ミリだが、これに対し軍用線は省線（現JR）と同じ1067ミリと線路幅が異なっていた。共同使用区間となっていた金沢八景駅構内は、用地が狭隘であったため、軍用線を単独で敷設することができなかった。このため、異なる二つの線路（レール）幅を有した特殊な「三線軌条」と呼ばれる線路構造で建設することになった。

戦後、海軍航空技術廠支廠は、GHQ（第8米軍）および大蔵省東京財務局（当時）の管理下となり、総面積132万平方メートルを有していた。東京急行電鉄（大東急）は、1946（昭和21）年5月までに大蔵省及びGHQから、この支廠施設を一時期的に利用する許可を受け、空襲で被災した鉄道車両の修繕を目的とした東横興業横浜製作所（→のちの東急横浜製作所→東急車輛製造）を発足させた。

1946（昭和21）年9月から、戦災車両の受け入れを開始したが、この当時は湘南線（現・京急本線）と旧支廠（工場）とを結ぶ引き込み線がなく、コロを使用して被災車両を地上運搬したと記録には残される。湘南線から工場への引き込み線が完成したのは、1947（昭和22）年のことだった。当時、こうした戦災車両の復興事業に対し、米軍神奈川軍政部からは再三の勧告や非難を受けたという。

戦災復旧車第1号となった東急湘南線（現・京急電鉄）クハ5350形。東京急行電鉄50年史〔1972年刊〕より＝資料所蔵筆者

昭和30年代の東急車輛製造横浜工場のようす。東京急行電鉄50年史〔1972年刊〕より＝資料所蔵筆者

東急車輛製造・本社車両工場の全景。同社パンフレット〔1981年〕より＝資料所蔵筆者

逗子線の複線復旧と車両メーカー専用線の整備

終戦後、東急逗子線の沿線は非戦災区域であったため、人口が極度に増加し、現状の単線運転では輸送困難となっていた。これに加えて逗子方面への夏期多客に備えるため、逗子線を複線に復旧し、輸送力の増強を図る必要があった。しかし、このことをめぐっては、当時の東急（大東急）と海軍との間で、「複線に戻す場合には無償で原形に復し返還すること」として契約を交わしていたものの、終戦時に当局の指示により一切の関係書類が焼き捨てられたため、なし崩し的に東急側で複線に戻す工事を行っている。完成は、大東急再編成後となる1948（昭和23）年8月のことだった。

いっぽう、旧第一海軍技術支廠専用軌道線（軍用引き込み線）の”一時使用許可”（昭和23年1月申請）を得て使用を開始していた当時の東急直営メーカーの東京急行電鉄横浜製作所（旧・東横興業横浜製作所）は、それ以前となる1946（昭和21）年9月以降から軍用引き込み線の緊急使用について、お墨付きをもらっていた。このため、逗子線を複線復旧させる際には、逗子線の線路（レール幅1435mm）の間に軍用引き込み線（レール幅1067mm）を平行して上り線に敷設する「三線式（三線軌条）」による線路構造とすることは、暗黙の了解となっていた。

逗子線の再複線化を前にした1948（昭和23）年7月には、東急横浜製作所と京浜急行電鉄線との間で「東急横浜製作所に発着する車両の京浜急行電鉄線金沢八景駅神武寺駅間乗り入れに関する協定書」が締結された。これには、ゝ急の添乗指揮により東急の乗務員が東急の動力車を運転する、運転経費（添乗員経費）は1日あたり300円、23時20分〜4時30分までの間に運転する、せ速は25km以下で、金沢八景駅〜神武寺駅間の運転時分は12分と決められていた。京浜急行電鉄のダイヤ改正の記録によれば、「ダイヤ13、昭和24年11月20日改正、東急製作所出入列車運転開始（貨車）、金沢八景〜神武寺上り3線方式」と記されていた。

1948（昭和23）年に東京急行電鉄（大東急当時）から運輸大臣あてに提出された「逗子線工事方法変更認可申請書」＝資料／国立公文書館蔵

1948（昭和23）年7月に、東急横浜製作所と京浜急行電鉄との間で結ばれた「東急横浜製作所に発着する車両の京浜急行電鉄線金沢八景駅神武寺駅間乗り入れに関する協定書」＝資料／国立公文書館蔵

引き込み線から専用鉄道へ

金沢八景駅場内北方信号機19L（横浜起点18km484m300mm）から259m300mmの地点において同駅構内側線に接続して、同電鉄逗子線を経由し国鉄逗子駅に接続する目的をもって813m（3線式350m、狭軌463m）の専用鉄道を敷設したい。これは、東急横浜製作所から社名変更をしていた東急車輛製造が、1956年（昭和31）年11月に「専用鉄道」の免許申請を行った際の理由である。動力は電気、軌間1435mmおよび1067mm、建設費1520万4835円となっていた。

その目的には、当社工場に搬出入する国鉄その他会社の新造改造及び修理車両並びにこれに使用する資材の運搬とあった。この専用鉄道化によって、京急と東急との間で“直通運転”協定が締結され、その条文は第1条〜7条で構成されていた。運転・信号・列車保安・車両整備は京急の定めに従う、必要とする諸経費は東急が負担、本協定は専用鉄道敷設免許を取得した日から5年ごとの自動更新、などと記されていた。

それまでに結ばれた協定では、営業時間外（終電から始発までの間）での輸送としていたものが、この協定には時間に関する事柄は記されていなかった。おそらく、日中時間帯での輸送を見込んでの専用鉄道化だったのではないだろうか。実際に日中輸送は、この申請以後昭和40年代まで行われていた。しかし、日中輸送は逗子線の上り線を使用すること（一部の列車を運休させて上り線を逆走して運行）や、ダイヤの過密化などにより、以後は夜間帯（終電〜始発までの間）での運行に戻された。

京急本線と車両メーカー専用鉄道との位置関係。現地掲出される案内地図より＝2026年5月13日、横浜市金沢区

京急本線から分岐した構内側線から、さらに分岐し車両メーカーへと伸びる側線。2026年5月13日、横浜市金沢区

旧海軍航空技術廠支廠の跡地に建つ総合車両製作所横浜事業所（旧・東急車輛製造）＝2026年5月13日、横浜市金沢区

「三線軌条」をたどる

京急線の線路（レール）幅1435mmに対して、JR在来線など多くの鉄道に採用される線路幅1067mmを併設した3本のレールが並ぶ特殊な線路構造「三線軌条」を追い求め、車両メーカーからJR逗子駅までをたどることにした。

スタートは、京急電鉄金沢八景駅からほど近い車両メーカー、総合車両製作所横浜事業所（旧・東急車輛製造）へと向かった。京急本線（金沢八景駅〜金沢文庫駅間）の車窓からも確認できる工場正門には、（公道からの）「構内撮影御遠慮ください」の注意看板が目を引く。さすがに工場内へと伸びる構内線路の撮影は遠慮した。車両メーカーの専用鉄道区間は、京急線から伸びてくる側線との接続点（デッドセクション）から工場構内に敷設される、わずか813mのみだ。

正門を背にして京急金沢八景駅の側線へと続く線路は、工場構内からすでに三線軌条となっていた。これは車両メーカーを出場した1435mmの線路幅である京急電鉄や京成電鉄などの新造車両（電車）が、そのまま京急本線（1435mm）に出線できるようにしているためだ。側線が道路を横断して京急線へと合流する直前には、車両メーカー側の架線（電車へ電気を送る送電線）と京急線側の架線をを突き合わせる「デッドセクション」と呼ばれる電気設備があった。ここが、いうなれば両社の分岐点というわけだ。

車両メーカーの正門側から金沢八景駅方向を見た三線軌条の専用線＝2026年5月13日、横浜市金沢区

専用鉄道の敷地内に設けられていた電気設備と「デッドセクション」＝2026年5月13日、横浜市金沢区

側線が道路を横断して京急金沢八景駅の側線へと入ると、そのまま京急逗子線の線路へと三線軌条は合流する。金沢八景駅の4番線（上り横浜方面ホーム）をそのまま通って、京急逗子線の上り線を逆走する形で三線軌条は進む。金沢八景駅の一つとなりにある六浦駅でも上りホームを通過するが、ここではプラットホームと回送される車両（狭い1067mm側の線路中心がホーム側に偏る）が接触することを避けるため、このホームの前後には特殊なポイントがあり、回送車両（1067mm）が通るレールが右寄りから左寄りへと入れ替わるように工夫されていた。

車両メーカーの専用鉄道は、京急本線沿いの道路を渡り金沢八景駅の側線へと合流する＝2026年5月13日、横浜市金沢区

京急逗子線の六浦駅。上り線側のみが「三線軌条」になっている＝2026年5月13日、横浜市金沢区

京急逗子線六浦駅の前後に設置されている特殊なポイント（分岐器）。1067mm軌間のレール（線路内側のレール）が左右入れ替わるような仕組みになっている＝2026年5月13日、横浜市金沢区

三線軌条の終点となる神武寺駅（逗子市池子）の手前では、狭い幅の線路（1067mm）だけが分岐して、神武寺駅に隣接する在日米軍施設内（旧・大日本帝国海軍の倉庫跡地）へと引き込まれていく。ここで車両メーカー専用鉄道と京急逗子線との乗り入れ区間は終わる。神武寺駅から先は、京急逗子線と米軍施設内の構内線路（レール幅1067mm）は平行しているが、その間には鉄条網（フェンス）があり、容易に立ち入ることはできない。

京急逗子線の神武寺駅手前で三線軌条区間は終わり、狭軌（1067mm）のレールだけが分岐して米軍施設内へと引き込まれる＝2026年5月13日、逗子市池子

神武寺駅のすぐとなりには在日米軍施設（池子住宅地区）があり、引き込み線はその敷地内に京急逗子線と並行するように敷設される＝2026年5月13日、逗子市池子

三線軌条区間は、神武寺駅の手前で終了したが、その先となるJR逗子駅まで歩を進めることにした。米軍施設内を通る引き込み線は、狭い線路幅（1067mm）のままであり、この施設内を抜けたところに踏切があり、ここからしばらくは京急逗子線と並走する。この踏切は神武寺第1号踏切と名付けられているが、京急線と逗子駅へと至る引き込み線とは別々になっていた。京急線側には警報機と遮断機があるものの、引き込み線側にはそれらの設置がない「第4種踏切」であった。ちなみに、引き込み線側の踏切は「JR貨物神武寺第1踏切」という名称で管理されていた。

京急逗子線（右）とJR逗子駅へと至る引き込み線（左）が平行して設置される神武寺1号踏切＝2026年5月13日、逗子市池子

神武寺第1踏切に設置されるJR貨物の施設標＝2026年5月13日、逗子市池子

神武寺第1踏切からJR逗子駅方向を見る。JR貨物と車両メーカーの連名で、注意看板が設置されていた＝2026年5月13日、逗子市池子

京急逗子線と並走するように設置されるJR逗子駅へと伸びる引き込み線。写真の奥が神武寺駅で、左に見える高層住宅は在日米軍施設＝2003年7月24日、逗子市池子

米軍施設を出たところからJR逗子駅へと続く線路は、JR逗子駅の側線という扱いのようだが、米軍側との敷地境界を示すものは何もなかった。途中には隧道（トンネル）が1か所あり、在日米軍が設置した注意看板が掲げられていた。どうやら隧道と線路用地の一部は在日米軍の管理下にあるようで、線路（レール）そのものはJR貨物が管理しているように見受けられた。隧道を抜けた引き込み線の線路は、右にカーブしながら横須賀線の線路沿いに出て、そのままJR逗子駅へと向かっていた。JR横須賀線の電車が留置されているあたりには、以前は人のみが通行できる“第4種踏切”があったのだが、いまは廃止され存在しない。

神武寺駅に隣接する在日米軍施設からJR逗子駅へと至る引き込み線（側線）には、隧道（トンネル）が1か所ある＝2026年5月13日、逗子市山の根

隧道（トンネル）には、「米国海軍管理区域」と書かれた注意看板が設置されていた＝2026年5月13日、逗子市山の根

隧道（トンネル）を抜けると県道205号線を横断する＝2026年5月13日、逗子市山の根

引き込み線（側線）は、JR横須賀線と並走しながら逗子駅へと進む＝2026年5月13日、逗子市山の根

引き込み線を通りJR逗子駅へと回送される東急車輛製造（当時）で新造されたJR四国の電車「マリンライナー」＝2003年7月24日、逗子市逗子

知る人ぞ知るJR逗子駅から京急逗子線の神武寺駅へと至る引き込み線。その行き先は、旧・日本海軍の軍事施設だった鉄道車両メーカーへとつながる。先の大戦では軍需用品を運び、戦後は鉄道車両の搬出入を担っている。そこを走る回送列車の運行日はヒミツとされ、いわば“幻の鉄道”と言っても過言ではないだろう。線路は続くよどこまでも。

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、NPS会員、鉄道友の会会員。

【貴重画像】京急逗子線の歴史がわかる資料と古写真、現況写真の数々（26枚）