染谷将太主演の映画『廃用身』がホラーよりも怖い「現実の問題」を照射している3つの理由
5月15日より、映画『廃用身（はいようしん）』が劇場公開中です。同作は医師であり作家の久坂部羊による2003年のデビュー小説の映画化作品で、タイトルの『廃用身』は脳梗塞などの麻痺（まひ）で回復の見込みがない手足（腕と脚）を指す、劇中の造語です。
しかし、実際に鑑賞した筆者としては、大枠として捉えれば「これは現実の延長線上にある、いや現実にそのままある問題だ」と思えました。実際に試写会での「いまの気持ちに一番フィットするのは？」のアンケート結果では「リアルに考えさせられた」が一番多く選ばれていたりもするのですから。
原作小説よりはショッキングな描写がやや抑えられているとはいえ、グロテスクな事態を「想像させる」場面もあり、鑑賞にはある程度の覚悟は必要でしょう。何より、「見る側の倫理観を揺さぶる」セリフと作品構造があり、賛否両論を呼ぶことをいとわない内容です。でも、だからこその「深い思考に向かわせること」「議論を呼び起こすこと」こそが本作の本懐ともいえますし、試写会で「ホラーじゃないのにどんなホラー映画よりも怖かったです」という反応があったことも納得の作品に仕上がっていると思えました。
内容に触れつつ、さらなる「見る意義」「現実の問題を照射している理由」を、3つのポイントからまとめましょう。
劇中では「お年寄りの体重が軽くなったら、介護負担を減らすことができる」といった「合理的な考え」が語られるほか、治療そのものを「Aケア（Aは切断のAmputationの頭文字）」と呼称して抵抗感を軽減する試みも行われているのですが、「それにしたってそれは……」と嫌悪感を覚えるでしょう。一方で、劇中ではその治療をまるで悪魔の所業のように推し進めたりはせず、むしろ倫理観から反発があるのは当然のこと、という前提で取り扱われています。
当の医師本人から「少し冷酷だと思いましたか？」と編集者に問いかけていますし、スタッフ同士のディスカッションでは「いろんな意見があったほうがいい」と発言を促されますし、さらには「取り返しがつかない治療だから、本人にどのような効果があるか、慎重に判断しないといけない」という理由で、適用のための明確な「基準」も設けられたりするのです。医師が「説得」のために話す「輸血や臓器移植が初めて試された時はどうだったと思う？ 今は当たり前のように行われている治療も、最初は倫理的にも感情的にも、反発があったんじゃない？」という言説にも、かなりの説得力があります。
そうしたところで、「あれ？ はじめはヤバい治療法だと思っていたけど、意外とありなんじゃない？ ちゃんと基準もあるし画期的かも？」と「受け入れてしまう」効果を生んでいました。
そんな風に問題のありそうな治療を「けっこういいかも」と思わせるだけでは終わりません。激しく糾弾する内部告発が週刊誌に流出するほか、とある衝撃的な事件までもが起こるのですから。
それでいて、善か悪かという二元論で安易にジャッジはせずに、良い意味で観客をモヤモヤさせる、簡単には「答えを出さない」作りにもなっているのです。
余談ですが、本作のポスタービジュアルのほか、本編での遠景から捉えた画や、音楽が極めて少ないからこそ「環境音」も重要になる演出などから、『関心領域』からの影響を強く感じました。扱われている問題はまったく異なりますが、見る側の倫理観が強く揺さぶられる、頭がクラクラするような印象も、両者はよく似ていました。
染谷将太は幅広い役柄を演じていたこともあり、今回は善良にも悪魔のようにも、聖人君子のようであり独裁者のようにも、浮世離れしているようで人間くさくも見えるという、多面性をまざまざと感じさせます。原作小説では「35歳で若いからこそ患者の信頼を得られていないのではないか」という「年齢コンプレックス」も示されており、実年齢としてもほぼピッタリでした。また、染谷将太は『怪物の木こり』では選民思想を持つサイコパスの脳外科医を演じていましたが、今回はそちらと似ているようで正反対とも言える、「サイコパスの性質を持つ自分に気づき苦悩する」役柄にも見えます。終盤でとある疑問を瀧内公美演じる妻に投げかける様は、特に彼の「人間味」が繊細に表れていた、と言えるでしょう。
染谷将太自身、「動揺や緊張を排除するために、瞬きしないように」と決めて役に挑んでいたそうで、さらに「実はシンプルな人で、患者さんを麻痺から解放するAケアの普及こそが自分の使命だと信じていると気づきました。要はセリフすべてがAケアを普及させる言葉なんです。演技というよりは、目の前の人にいかに信じてもらうかという作業を繰り返す感覚でしたね」と答えています。
俳優としての試みが、自身の使命を信じて全うしようと尽力している、でも実は悩みや苦悩を隠そうともしているのではないか、と想像させる役とシンクロしているからこそ、より説得力を増していると言えるでしょう。その上で、彼がどのような人間かは観客それぞれの判断に委ねられているといえますが、筆者個人としては、染谷将太の言うように、とてもシンプルな動機で行動している、「普通の人」だと思いました。自身の「闇」に向き合う恐ろしさと葛藤はとても普遍的なものですし、彼のような人間は現実のどこにでもいる、それこそ誰にだって彼のような一面は持ち得る、と思えたのです。
なお、原作小説は医師の手記という体裁で進むため、まるで実際に記されたもののように錯覚をする構造があり、今回の映像化においては最初は原作に近いフェイクドキュメンタリー形式も検討されたそうです。しかし、𠮷田光希監督は「より多くの観客と物語を共有するため、今回は俳優の存在から映画を立ち上げる方法を選んだ」そうです。結果として、正攻法で作られた劇映画だからこその、何より染谷将太を配役したからこその、リアリズムを生み出したと言えるでしょう。
さらに、手術シーンでは染谷将太と執刀医役の吉岡睦雄以外は全員、医療監修の方など本職の方が、手術開始前のタイムアウトや器械出しなどを本番さながらに演じていたとのこと。さらに、それぞれが医療倫理的な疑問に答えたり、アイデアも出していたのだとか。
クリニックのスタッフ役には、介護資格や看護師資格、理学療法士、介護経験のある俳優も積極的に探したそうで、それは𠮷田光希監督の「実際の現場を知っている人にも裏切りのないように」「小さな所作の違和感ひとつで、観ている人の気持ちが作品から離れてしまわないように」の意向もあったのだそうです。
そうした発想の発端、映画の構造や取り組みだけでなく、劇中の問題提起そのものも「現実にあること」です。
例えば、「どんな治療法にもデメリットはある」「家族や親しい人の治療法の受け入れ方は患者本人とは異なる」からこそのインフォームドコンセントは重要だと改めて気付かされますし、終盤で医師が患者の家族から聞かされる衝撃的な告白は「実際にあり得る」「自分もこう言ってしまうのかも」と多くの人がゾッとさせられるでしょう。また、北村有起哉演じる編集者の家庭の事情が全く極端ではない、よりありふれているものだからこそ、より身近な問題の延長として、劇中の出来事を考えられるはずです。
厚生労働省のデータによると、2055年に日本では75歳以上の高齢者が人口の25％を超えるそうです。原作小説が書かれたのは20年以上も前のことですが、高齢化社会の問題は2026年の今ではより顕在化していますし、何より介護は多くの人が向き合う、やはり身近な事柄です。
だからこそ、本作で描かれた恐ろしい出来事を絵空事と捉えず、あり得る未来の問題として、見据えていただきたいです。
（※吉田光希監督の「吉」は「つちよし」が正式表記です）
この記事の執筆者：
ヒナタカ
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:ヒナタカ)
フィクションだが、現実にある問題と思える造語が使われているだけでなく、物語としてもフィクションであり、ともすれば後述する劇中の「治療」も含めて「存在しない問題をまるで現実の社会問題のようにセンセーショナルに扱っているだけでは？」と「こんなこと現実にあるわけないじゃん」と思う人もいるかもしれませんし、それは真っ当な批判として成立します。
PG12指定には注意。賛否両論もいとわない内容に本作は「刃物による殺傷流血の描写がみられる」という理由でPG12指定（小学生には助言・指導が必要）がされており、高齢者への虐待、褥瘡（床ずれ）をはっきり見せるほか、自殺または自殺に関する描写も含んでいます。
原作小説よりはショッキングな描写がやや抑えられているとはいえ、グロテスクな事態を「想像させる」場面もあり、鑑賞にはある程度の覚悟は必要でしょう。何より、「見る側の倫理観を揺さぶる」セリフと作品構造があり、賛否両論を呼ぶことをいとわない内容です。でも、だからこその「深い思考に向かわせること」「議論を呼び起こすこと」こそが本作の本懐ともいえますし、試写会で「ホラーじゃないのにどんなホラー映画よりも怖かったです」という反応があったことも納得の作品に仕上がっていると思えました。
内容に触れつつ、さらなる「見る意義」「現実の問題を照射している理由」を、3つのポイントからまとめましょう。
1：「倫理的に問題がある治療」を「けっこういいかも？」と思ってしまう基本的なあらすじは、とあるデイケアでの「画期的な治療」を知った編集者が、その治療の手記の執筆を考案者の医師に持ちかける、というもの。現在Netflixで配信中のドラマ『地獄に堕ちるわよ』もそうですが、「話を聞きにいく」という観客の心理に極めて近い立場の人間をもう1人の主人公にしているため、話の筋が追いやすくなっています。その治療は「身体も心も軽くなった」「活気が戻った」といった「好ましい副作用」をもたらしていることも分かるのですが……実際に行われているのは回復の見込みがない手足を「切断」するというものでした。
劇中では「お年寄りの体重が軽くなったら、介護負担を減らすことができる」といった「合理的な考え」が語られるほか、治療そのものを「Aケア（Aは切断のAmputationの頭文字）」と呼称して抵抗感を軽減する試みも行われているのですが、「それにしたってそれは……」と嫌悪感を覚えるでしょう。一方で、劇中ではその治療をまるで悪魔の所業のように推し進めたりはせず、むしろ倫理観から反発があるのは当然のこと、という前提で取り扱われています。
当の医師本人から「少し冷酷だと思いましたか？」と編集者に問いかけていますし、スタッフ同士のディスカッションでは「いろんな意見があったほうがいい」と発言を促されますし、さらには「取り返しがつかない治療だから、本人にどのような効果があるか、慎重に判断しないといけない」という理由で、適用のための明確な「基準」も設けられたりするのです。医師が「説得」のために話す「輸血や臓器移植が初めて試された時はどうだったと思う？ 今は当たり前のように行われている治療も、最初は倫理的にも感情的にも、反発があったんじゃない？」という言説にも、かなりの説得力があります。
そうしたところで、「あれ？ はじめはヤバい治療法だと思っていたけど、意外とありなんじゃない？ ちゃんと基準もあるし画期的かも？」と「受け入れてしまう」効果を生んでいました。
そんな風に問題のありそうな治療を「けっこういいかも」と思わせるだけでは終わりません。激しく糾弾する内部告発が週刊誌に流出するほか、とある衝撃的な事件までもが起こるのですから。
それでいて、善か悪かという二元論で安易にジャッジはせずに、良い意味で観客をモヤモヤさせる、簡単には「答えを出さない」作りにもなっているのです。
余談ですが、本作のポスタービジュアルのほか、本編での遠景から捉えた画や、音楽が極めて少ないからこそ「環境音」も重要になる演出などから、『関心領域』からの影響を強く感じました。扱われている問題はまったく異なりますが、見る側の倫理観が強く揺さぶられる、頭がクラクラするような印象も、両者はよく似ていました。
2：染谷将太だからこその「サイコパスであることに苦悩する」役の説得力本作の説得力と迫力を倍増させているのは、主演・染谷将太というキャスティングです。劇中の医師は「倫理的な問題点も分かっている」上で、それでもこの治療が患者のためになると（医師としての勘のようなものと表向きには言いつつも）「心から確信している」ように見える、という役柄です。その言説を信用したくなる一方で、それでも「この人の言う通りにするとまずいのかも」と一抹の不安も覚えるでしょう。
染谷将太は幅広い役柄を演じていたこともあり、今回は善良にも悪魔のようにも、聖人君子のようであり独裁者のようにも、浮世離れしているようで人間くさくも見えるという、多面性をまざまざと感じさせます。原作小説では「35歳で若いからこそ患者の信頼を得られていないのではないか」という「年齢コンプレックス」も示されており、実年齢としてもほぼピッタリでした。また、染谷将太は『怪物の木こり』では選民思想を持つサイコパスの脳外科医を演じていましたが、今回はそちらと似ているようで正反対とも言える、「サイコパスの性質を持つ自分に気づき苦悩する」役柄にも見えます。終盤でとある疑問を瀧内公美演じる妻に投げかける様は、特に彼の「人間味」が繊細に表れていた、と言えるでしょう。
染谷将太自身、「動揺や緊張を排除するために、瞬きしないように」と決めて役に挑んでいたそうで、さらに「実はシンプルな人で、患者さんを麻痺から解放するAケアの普及こそが自分の使命だと信じていると気づきました。要はセリフすべてがAケアを普及させる言葉なんです。演技というよりは、目の前の人にいかに信じてもらうかという作業を繰り返す感覚でしたね」と答えています。
俳優としての試みが、自身の使命を信じて全うしようと尽力している、でも実は悩みや苦悩を隠そうともしているのではないか、と想像させる役とシンクロしているからこそ、より説得力を増していると言えるでしょう。その上で、彼がどのような人間かは観客それぞれの判断に委ねられているといえますが、筆者個人としては、染谷将太の言うように、とてもシンプルな動機で行動している、「普通の人」だと思いました。自身の「闇」に向き合う恐ろしさと葛藤はとても普遍的なものですし、彼のような人間は現実のどこにでもいる、それこそ誰にだって彼のような一面は持ち得る、と思えたのです。
なお、原作小説は医師の手記という体裁で進むため、まるで実際に記されたもののように錯覚をする構造があり、今回の映像化においては最初は原作に近いフェイクドキュメンタリー形式も検討されたそうです。しかし、𠮷田光希監督は「より多くの観客と物語を共有するため、今回は俳優の存在から映画を立ち上げる方法を選んだ」そうです。結果として、正攻法で作られた劇映画だからこその、何より染谷将太を配役したからこその、リアリズムを生み出したと言えるでしょう。
3：「実際にあること」「身近なこと」が反映されている本作は重ねて言うようにフィクションですが、実は何重にも「実際にあること」が反映されています。例えば、原作者の久坂部羊はデイサービスのクリニックで、実際に2人の高齢者の方から「麻痺した手足を切ってほしい」と訴えられたことがあり、当然断ったものの、「常識的に無理」と斬り捨てなかったら……と妄想したことが小説の種となったと明言しています。
さらに、手術シーンでは染谷将太と執刀医役の吉岡睦雄以外は全員、医療監修の方など本職の方が、手術開始前のタイムアウトや器械出しなどを本番さながらに演じていたとのこと。さらに、それぞれが医療倫理的な疑問に答えたり、アイデアも出していたのだとか。
クリニックのスタッフ役には、介護資格や看護師資格、理学療法士、介護経験のある俳優も積極的に探したそうで、それは𠮷田光希監督の「実際の現場を知っている人にも裏切りのないように」「小さな所作の違和感ひとつで、観ている人の気持ちが作品から離れてしまわないように」の意向もあったのだそうです。
そうした発想の発端、映画の構造や取り組みだけでなく、劇中の問題提起そのものも「現実にあること」です。
例えば、「どんな治療法にもデメリットはある」「家族や親しい人の治療法の受け入れ方は患者本人とは異なる」からこそのインフォームドコンセントは重要だと改めて気付かされますし、終盤で医師が患者の家族から聞かされる衝撃的な告白は「実際にあり得る」「自分もこう言ってしまうのかも」と多くの人がゾッとさせられるでしょう。また、北村有起哉演じる編集者の家庭の事情が全く極端ではない、よりありふれているものだからこそ、より身近な問題の延長として、劇中の出来事を考えられるはずです。
厚生労働省のデータによると、2055年に日本では75歳以上の高齢者が人口の25％を超えるそうです。原作小説が書かれたのは20年以上も前のことですが、高齢化社会の問題は2026年の今ではより顕在化していますし、何より介護は多くの人が向き合う、やはり身近な事柄です。
だからこそ、本作で描かれた恐ろしい出来事を絵空事と捉えず、あり得る未来の問題として、見据えていただきたいです。
（※吉田光希監督の「吉」は「つちよし」が正式表記です）
この記事の執筆者：
ヒナタカ
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:ヒナタカ)