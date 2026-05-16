「阪神０−２広島」（１５日、甲子園球場）

バットを振り抜いた瞬間、柵越えを確認した。０−０の四回２死。広島のエレフリス・モンテロ内野手が、先制の一発を左翼席中段に突き刺す。飛距離１３３メートルの先制特大弾。「甘く来たところを、一振りで捉えることができた。良い反応ができました」と胸を張った。

捉えたのは大竹の失投。高めに抜けた内角のスライダーだった。左肩が開くことなく我慢ができるスイングに、状態の良さがうかがえ、“大竹キラー”としての意地を示した。昨季は左腕から２本の本塁打。一方で今季は、この試合まで２試合５打席に立ち、無安打に封じられていた。「攻め方もうまい。打つことは、そんなに簡単じゃない。良い投手。今日は（打てて）良かった」と白い歯をこぼした。

さらに阪神戦では、勝負強さが光る。今季１号は４月３日の対戦で、その２日後の５日の試合でも２号ソロを放った。この日の一発で、５本中３本が猛虎から決めたことになった。長打力と得点力不足がチームの懸案事項。助っ人の勝負強さは、何よりも頼もしい。

１０日のヤクルト戦から４試合連続でスタメン出場となった。「打撃は、すごく好調というか、すごい良い感じがする。自分自身のスイングもできているよ」。二回と七回にも安打をマーク。今季初の３安打で、ドミニカンが勢いに乗る。